Сарри: «Ожидал от Дибалы качественной игры с „Локомотивом“»

Главный тренер «Ювентуса» заявил, что ожидал от форварда команды качественного выступления в матче Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Если вы хотите поговорить о его дубле в ворота «Локомотива», мы можем это сделать. Но если рассматривать выступление Дибалы в целом, я скажу, что он всегда хорошо справлялся. Я ожидал от Пауло качественной игры, поскольку он способен на это, вне всяких сомнений.