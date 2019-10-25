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Сарри: «Ожидал от Дибалы качественной игры с „Локомотивом“»

сегодня, 16:00
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что ожидал от форварда команды Пауло Дибалы качественного выступления в матче Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Если вы хотите поговорить о его дубле в ворота «Локомотива», мы можем это сделать. Но если рассматривать выступление Дибалы в целом, я скажу, что он всегда хорошо справлялся. Я ожидал от Пауло качественной игры, поскольку он способен на это, вне всяких сомнений.

Отметим, что ранее выступления Дибалы за «Ювентус» прокомментировал защитник туринцев Джорджо Кьеллини.

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