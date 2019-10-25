Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о нападающем команды Криштиану Роналду.
Для меня большая честь играть с ним в одной команде, потому что даже в свои 34 года он хочет прогрессировать. Я никогда не видел Криштиану равнодушным. Перед ним каждый день стоят новые цели, которые он старается выполнить.
Когда он на поле, то выглядит словно гиена, ты смотришь на него и понимаешь, что он отличается от остальных футболистов.
Также недавно Джорджо оценил игру своего одноклубника Паоло Дибала.
Роналду противный, эгоистичный падальщик, ждущий пока остальные сделают грязную работу, чтобы потом отобрать добычу.
Роналду противный, эгоистичный падальщик, ждущий пока остальные сделают грязную работу, чтобы потом отобрать добычу.
Симеоне: "Роналду - зверь"
Кьеллини: «Роналду на поле выглядит словно гиена»
Роналда точно человек?))
Симеоне: "Роналду - зверь"
Кьеллини: «Роналду на поле выглядит словно гиена»
Роналда точно человек?))