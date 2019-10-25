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Кьеллини: «Роналду на поле выглядит словно гиена»

сегодня, 18:21

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о нападающем команды Криштиану Роналду.

Для меня большая честь играть с ним в одной команде, потому что даже в свои 34 года он хочет прогрессировать. Я никогда не видел Криштиану равнодушным. Перед ним каждый день стоят новые цели, которые он старается выполнить.

Когда он на поле, то выглядит словно гиена, ты смотришь на него и понимаешь, что он отличается от остальных футболистов.

Также недавно Джорджо оценил игру своего одноклубника Паоло Дибала

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 885
сегодня в 20:58
Неужели он столь отвратителен,как гиена,охотящаяся стадом,но не гнушающаяся падалью???
Гавроша
Гавроша
   71 / 885
сегодня в 20:20
Как гиена и шакал одновременно.
112910415
112910415
   39 / 885
сегодня в 20:08
любопытное наблюдение
sihafazatron
sihafazatron
   16 / 885
сегодня в 19:33
Скорее розовая пантера)
Виссарионович
Виссарионович
   52 / 885
сегодня в 18:41
Кьеллини красавчик, сравнение в точку.
Роналду противный, эгоистичный падальщик, ждущий пока остальные сделают грязную работу, чтобы потом отобрать добычу.
Знатог
Знатог
   268 / 885
сегодня в 18:35
Гигиена- это нужная вещь.
Triem
Triem
   351 / 885
сегодня в 18:31
Гиена? Неужели он настолько противный?
d_fincher
d_fincher ответил волгодон 2
   25 / 885
сегодня в 18:29
Подумаешь,заднеприводная гиена. У остальных добычу отбирает,так и норовя замкнуть)
    allemz
    allemz
       22 / 885
    сегодня в 18:27
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    Кьеллини: «Роналду на поле выглядит словно гиена»

    Роналда точно человек?))
    волгодон 2
    волгодон 2
       42 / 885
    сегодня в 18:25
    Подумаешь,заднеприводная гиена. У остальных добычу отбирает,так и норовя замкнуть)
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