Кьеллини: «Роналду на поле выглядит словно гиена»

Защитник «Ювентуса» поделился мнением о нападающем команды .

Для меня большая честь играть с ним в одной команде, потому что даже в свои 34 года он хочет прогрессировать. Я никогда не видел Криштиану равнодушным. Перед ним каждый день стоят новые цели, которые он старается выполнить.

Когда он на поле, то выглядит словно гиена, ты смотришь на него и понимаешь, что он отличается от остальных футболистов.