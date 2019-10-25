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ПСЖ отчитался о травмах своих футболистов

сегодня, 22:19

ПСЖ на своем официальном сайте опубликовал медицинский отчет по травмам игроков.

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» травмы получили Тома Менье и Андре Эррера. Бельгиец травмировал мышцу левого бедра и точно не появится на поле до международного перерыва в ноябре.

У Эрреры особых проблем не обнаружено, он почувствовал боль в приводящей мышце, но в итоге не получил серьезного повреждения.

Идрисса Гуйе и Тило Керрер продолжают восстанавливаться. На следующей неделе Гуйе должен приступить к тренировкам в общей группе, а Керрер должен будет поработать по индивидуальной программе.

Главная звезда парижского клуба Неймар, получивший травму в товарищеском матче со сборной Нигерии, продолжает проходить лечение в центре «Ooredoo». Процесс восстановления в клубе назвали «хорошим».

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