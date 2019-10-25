ГлавнаяНовости

Докампо: «Проблема „Рубина“ в том, что ни один из нападающих не забивает»

вчера, 23:24
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России с «Уралом».

Повторяется история. Начинаем хорошо. У нас были моменты, но во втором тайме, наверное, соперник был немного лучше, чем в первом. Футбол состоит из моментов, моменты были и у нас и у них. Надеемся, что всё впереди.

Не знаю, что с реализацией у Кьяртанссона. Мы тренируемся, делаем на этом акцент. Он старается, очень хочет забить, поэтому, думаю, всё будет хорошо.

Не скажу, что Кьяртанссон лучше работает на тренировках, чем Марков. Наша проблема в том, что ни один из нападающих не забивает. Мы просили Видара сделать определённую работу, он её сделал, но голов нет, а это самое главное у нападающих. Исходя из схемы «Урала», они хотели, чтобы мы их прессинговали, нужно было забегать за спины сопернику. В такой игре мы действительно могли выпустить Маркова, но вышел Бека Микелтадзе и хорошо открывался за спинами, хорошо цеплялся за мяч, играл головой, делал такую работу, которая не всем заметна.

В состоянии ли Кварацхелия проводить больше времени? Возвращаемся к разговорам, которые были в начале сезона, когда он усиливал игру, выходя со скамейки. Планировали поменять Зурико немного раньше, но было решено выпустить сначала Микелтадзе вместо Кьяртанссона. Наверное, можно было выпустить Хвичу раньше.

Также ранее о прошедшем матче высказался наставник «Урала» Дмитрий Парфенов

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Парфенов: «Результат матча с „Рубином“ закономерный»
Вчера, 23:14 Комментарии1
Яремчук: «Ничья с „Вольфсбургом“ подобна победе»
Вчера, 20:22 Комментарии1
Cоперницы закрыли от телекамер футболистку, у которой слетел хиджаб
Вчера, 19:55 ВидеоКомментарии12
Сульшер: «Надеюсь, что мы справимся с „Норвичем“»
Вчера, 16:59 Комментарии3
Сёмин: «„Локо“ сыграл с „Ювентусом“ дисциплинированно, согласно плану»
Вчера, 14:14 Комментарии12
Влашич прокомментировал поражение ЦСКА от «Ференцвароша»
Вчера, 13:58 Комментарии59
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100