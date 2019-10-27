Ковач о победе «Баварии»: «Я доволен игрой своей команды»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу в домашнем матче 9-го тура Бундеслиги над берлинским «Унионом». После этой победы мюнхенский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата.

«Унион» очень хорошо оборонялся, они сильно усложнили нам задачу. Но я доволен игрой своей команды. Мы почти ничего не позволили сопернику и сами создали много опасных моментов, многие из которых, к сожалению, не реализовали. Скоро мы должны начать извлекать больше голов из большого количества моментов. Мы заняли место, которое хотели занять, — мы лидеры таблицы.