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Ковач о победе «Баварии»: «Я доволен игрой своей команды»

сегодня, 08:31
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу в домашнем матче 9-го тура Бундеслиги над берлинским «Унионом». После этой победы мюнхенский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата.

«Унион» очень хорошо оборонялся, они сильно усложнили нам задачу. Но я доволен игрой своей команды. Мы почти ничего не позволили сопернику и сами создали много опасных моментов, многие из которых, к сожалению, не реализовали. Скоро мы должны начать извлекать больше голов из большого количества моментов. Мы заняли место, которое хотели занять, — мы лидеры таблицы.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 850
сегодня в 08:49
Не убедительно, но пойдет.
STVA 1
STVA 1
   68 / 850
сегодня в 08:37
Хоршая мина при посредственной игре....
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 850
сегодня в 08:33
похвально
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