«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом, которому покорилась отметка в 2000 голов в АПЛ .

Исторический мяч в активе хавбека манкунианцев , который открыл счет в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Норвича».

Man Utd are the first team to score 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Premier League goals 🙌



500 Andy Cole

1000 Cristiano Ronaldo

1500 Dimitar Berbatov

2000 Scott McTominay pic.twitter.com/0UwTyJnnNP