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Пепе признан игроком недели в Лиге Европы

сегодня, 20:10
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Витория (Гимараеш)ВиторияМатч завершен

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

В матче 3-го тура группового этапа с «Виторией» Пепе оформил дубль и вырвал для «канониров» победу со счетом 3:2.

На звание игрока недели также претендовали нападающий «Селтика» Райан Кристи, полузащитник «Севильи» Франко Васкес и форвард АЗ Уссама Идрисси.

Также игру Пепе оценил главный тренер «канониров» Унаи Эмери.

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drug01
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