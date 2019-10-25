Пепе признан игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
В матче 3-го тура группового этапа с «Виторией» Пепе оформил дубль и вырвал для «канониров» победу со счетом 3:2.
На звание игрока недели также претендовали нападающий «Селтика» Райан Кристи, полузащитник «Севильи» Франко Васкес и форвард АЗ Уссама Идрисси.
👏 Игрок недели в #ЛигаЕвропы - Николя Пепе из «Арсенала»! 👏@hankookreifen pic.twitter.com/G1MNQVnks5— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 октября 2019 г.
Также игру Пепе оценил главный тренер «канониров» Унаи Эмери.