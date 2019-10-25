Пепе признан игроком недели в Лиге Европы

ЦСКА: уже не смешно Один раз – случайность, два – совпадение, три - ? Игра ЦСКА в Лиге Европы

По стопам «Локомотива». «Зенит» проиграл «Лейпцигу» Второй раз на неделе российский клуб выигрывает в Лиге чемпионов по ходу матча,

«Локомотив» выдохся Чуда не случилось, сенсации не произошло. Но привкус разочарования не так силен.

Доминатор Дзюба избил «Ростов» «Зенит» против «Ростова» сыграл безупречно и одержал крупную победу, подчеркнув