Вальверде: «Гризманн продолжит играть, если будет оправдывать ожидания»

Главный тренер «Барселоны» порассуждал об игре полузащитника своей команды .

Гризманн играет регулярно, пропустил только несколько матчей. Я не любитель обещать кому-то о гарантиях места в основном составе, но он играет и будет продолжать появляться на поле, если будет оправдывать ожидания.