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Вальверде: «Гризманн продолжит играть, если будет оправдывать ожидания»

сегодня, 14:46

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде порассуждал об игре полузащитника своей команды Антуана Гризманна.

Гризманн играет регулярно, пропустил только несколько матчей. Я не любитель обещать кому-то о гарантиях места в основном составе, но он играет и будет продолжать появляться на поле, если будет оправдывать ожидания.

Также недавно Вальверде коснулся темы вызова в сборную Аргентины Лионеля Месси

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Все комментарии
Armyan4eG
Armyan4eG
   515 / 835
сегодня в 15:24
Ска, верните уже Лапорту в президенты чтоб он сказал - Вальверде продолжит тренировать, но уже Альмерию, а я подпишу нового тренера с яйцами мужика а не курочки...
А пока Бускетс будет давать установки на игру))
VIPded
VIPded
   105 / 835
сегодня в 15:09
Где-то ухмыльнулся Симеоне...)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 835
сегодня в 14:57
Антуан пока не впечатляет - деньги на ветер!!!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   94 / 835
сегодня в 14:57
самое главное что «продолжить» а остальное не важно)))
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   181 / 835
сегодня в 14:57
Зачем тогда 120 лямов отдали, чтобы штаны на скамейке просаживал??
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