Вальверде: «Гризманн продолжит играть, если будет оправдывать ожидания»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде порассуждал об игре полузащитника своей команды Антуана Гризманна.
Гризманн играет регулярно, пропустил только несколько матчей. Я не любитель обещать кому-то о гарантиях места в основном составе, но он играет и будет продолжать появляться на поле, если будет оправдывать ожидания.
Также недавно Вальверде коснулся темы вызова в сборную Аргентины Лионеля Месси.
А пока Бускетс будет давать установки на игру))
А пока Бускетс будет давать установки на игру))