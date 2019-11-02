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«Витесс» может подписать Хонду

сегодня, 11:43

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что клуб может подписать Кейсуке Хонду, который тренируется с голландской командой.

Конечно, есть вероятность, что мы подпишем его. Я видел, как он играет в Милане, Мексике и Австралии. У меня нет сомнений по поводу его качеств и физического состояния. Вопрос только в том, чего он хочет в будущем.

Ему 33, но он не потерял мастерство. Он никогда не был быстрым, поэтому он не мог лишиться скорости. Но у него множество других качеств. Он профессионал, всегда в форме. Он своего рода робот — усовершенствованная модель профессионала.

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GYTSYL
GYTSYL
   30 / 839
сегодня в 12:29
    drug01
    drug01
       114 / 839
    сегодня в 12:26
    Старые связи Слуцкого
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       333 / 839
    сегодня в 12:25
    Про профессионалов - это Леня видимо транслирует Базуру прямо в мозг.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       357 / 839
    сегодня в 12:24
    Зачем?
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана
    сегодня в 12:22
    А может и мерседес
    Zenit_84
    Zenit_84
       127 / 839
    сегодня в 12:06
    Уговорил Лёня!
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