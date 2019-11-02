«Витесс» может подписать Хонду

Главный тренер «Витесса» заявил, что клуб может подписать , который тренируется с голландской командой.

Конечно, есть вероятность, что мы подпишем его. Я видел, как он играет в Милане, Мексике и Австралии. У меня нет сомнений по поводу его качеств и физического состояния. Вопрос только в том, чего он хочет в будущем.

Ему 33, но он не потерял мастерство. Он никогда не был быстрым, поэтому он не мог лишиться скорости. Но у него множество других качеств. Он профессионал, всегда в форме. Он своего рода робот — усовершенствованная модель профессионала.