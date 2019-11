Александер-Арнольд, выйдя в сотой игре за «Ливерпуль», вошел в историю

Полузащитник «Ливерпуля» вышел в стартовом составе «красных» на матч 11-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Таким образом, 21-летний футболист стал 4-м самым молодым игроком «Ливерпуля» за всю историю, кто сыграл в ста матчах.

💯@trentaa98 becomes the fourth-youngest player to reach 100 appearances in our history (21 years, 26 days) 🙌 pic.twitter.com/8T55JimDr4

LFC