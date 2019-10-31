Максименко стал рекордсменом «Спартака» по сыгранным матчам

сегодня, 20:02

Вратарь «Спартака» проводит свой 50-й матч в составе красно-белых в рамках 1/8 финала Кубка России против «Ростова».

Как сообщает твиттер «Спартака», 21-летний голкипер стал самым молодым голкипером в истории красно-белых, достигшим этой отметки.

Для этого Максименко потребовалось чуть больше двух лет. Его дебют за основной состав состоялся 25 октября 2017 года в кубковом матче против нальчикского «Спартака» (5:2).