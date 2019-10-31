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Максименко стал рекордсменом «Спартака» по сыгранным матчам

сегодня, 20:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч идет

Вратарь «Спартака» Александр Максименко проводит свой 50-й матч в составе красно-белых в рамках 1/8 финала Кубка России против «Ростова».

Как сообщает твиттер «Спартака», 21-летний голкипер стал самым молодым голкипером в истории красно-белых, достигшим этой отметки.

Для этого Максименко потребовалось чуть больше двух лет. Его дебют за основной состав состоялся 25 октября 2017 года в кубковом матче против нальчикского «Спартака» (5:2).

 

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Don trambon
   31 / 855
сегодня в 21:00
Ты не забывай,что Акинфеев только в ЛЧ сыграл 78 матчей. Если максипенкин к 33 годам сыграет хотя бы 6 матчей за хряков в ЛЧ, то не исключено, что на его ссе у будет около 20 пропущенных мячей. Но в обозримом будущем хрякам и максипенкин ЛЧ не
.. светит, о это значит он так и останется навеки самым юным
Don trambon
Don trambon ответил GYTSYL
   95 / 855
сегодня в 20:24
дырофеева43 рекорд ВЕЧЕН!!! ах ха
    Don trambon
    Don trambon ответил Igo0rek
       95 / 855
    сегодня в 20:23
    Ну он куда лучше, чем дыра из Питера xD
    ты про лунёва или ещё 3х-4х их киперов?)
    GYTSYL
    GYTSYL ответил Don trambon
       36 / 855
    сегодня в 20:22
    а теперь представьте если этот рекордсмен будет в раме у спама до 32 лет стоять, а так же, в ещё большую небылицу, если спам будет в ЕК каждый год играть. Представили? Рекорд Акинфеева в таком случае будет побит минимум в 2 раза)
    дырофеева43 рекорд ВЕЧЕН!!! ах ха
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Don trambon
       279 / 855
    сегодня в 20:22
    ну да, крайне редко без пропущенного мяча поле покидает) а так.. нормальный, но не отличный.
    Ну он куда лучше, чем дыра из Питера xD
    Don trambon
    Don trambon ответил Igo0rek
       95 / 855
    сегодня в 20:18
    Да ладно тебе ёрничать! Максименко отличный кипер.
    ну да, крайне редко без пропущенного мяча поле покидает)

    а так.. нормальный, но не отличный.
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Don trambon
       279 / 855
    сегодня в 20:14
    а теперь представьте если этот рекордсмен будет в раме у спама до 32 лет стоять, а так же, в ещё большую небылицу, если спам будет в ЕК каждый год играть. Представили? Рекорд Акинфеева в таком случае будет побит минимум в 2 раза)
    Да ладно тебе ёрничать! Максименко отличный кипер.
    Don trambon
    Don trambon
       95 / 855
    сегодня в 20:12
    а теперь представьте если этот рекордсмен будет в раме у спама до 32 лет стоять, а так же, в ещё большую небылицу, если спам будет в ЕК каждый год играть. Представили? Рекорд Акинфеева в таком случае будет побит минимум в 2 раза)
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