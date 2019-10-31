Максименко стал рекордсменом «Спартака» по сыгранным матчам

Вратарь «Спартака» Александр Максименко проводит свой 50-й матч в составе красно-белых в рамках 1/8 финала Кубка России против «Ростова».
Как сообщает твиттер «Спартака», 21-летний голкипер стал самым молодым голкипером в истории красно-белых, достигшим этой отметки.
Для этого Максименко потребовалось чуть больше двух лет. Его дебют за основной состав состоялся 25 октября 2017 года в кубковом матче против нальчикского «Спартака» (5:2).
1′ Наш вратарь Александр Максименко сегодня проводит 50-й матч за «Спартак»! 👏— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 октября 2019 г.
Максименко стал самым молодым голкипером в истории «Спартака», достигшим этой отметки! 💪#СпартакРостов – 0:0 pic.twitter.com/lagZYWNjSI
.. светит, о это значит он так и останется навеки самым юным
.. светит, о это значит он так и останется навеки самым юным
а так.. нормальный, но не отличный.
а так.. нормальный, но не отличный.