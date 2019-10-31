5:5 и даже больше! Величайшие ничьи в футболе

сегодня, 13:00

Вдохновленный перестрелкой «Ливерпуля» и «Арсенала» на «Энфилде» «Соккер.ру» составил сборник впечатляющих результативных ничьих из разных футбольных стран.

Англия

«Ливерпуль» установил личный рекорд Кубка английской Лиги, одержав очередную победу в серии пенальти, но это не самая результативная ничья, которую видел этот турнир. Всего лишь пять лет назад на стадии 1/64 финала Кубка Лиги клубы «Дагенем&Редбридж» и «Брентфорд» забили друг другу по 6 мячей в основное время матча.

Да и для «Арсенала» вчерашний матч на «Энфилде», пожалуй, даже не самое большое безумие в Кубке английской Лиги. В 2012 году «канониры» выиграли у «Рединга» со счетом 7:5, причем к 37-й минуте уступали 0:4, а две «четверки» на табло загорелись только на 6-й минуте компенсированного ко второму тайму времени. В овертайме счет стал 5:5, причем за «Рединг» забил Павел Погребняк, а «Арсенал» отгрузил два мяча уже в добавленные к дополнительному времени минуты. Чистое безумие!

Но мы немного отошли от темы, разговор ведь о сверхрезультативных ничьих. Так вот, рекорд английских чемпионатов уровне элитных клубов — счет 6:6. В высшем дивизионе такой результат был зафиксирован лишь однажды, в далеком 1930 году, и тут снова замешан «Арсенал»! Под руководством легендарного Герберта Чепмена «канониры» забили 12 мячей на пару с «Лестером».

В истории АПЛ есть ничья 5:5, которая была зафиксирована в особенном матче. С таким редким счетом завершился последний матч сэра Алекса Фергюсона у руля «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уже в статусе чемпионов сезона 2012/13 играли на выезде против «Вест Бромвича», манкунианцы по ходу матчу выигрывали 3:0 и 5:2, но «дрозды» отсалютовали великому тренеру тремя голами в концовке, лишив Фергюсона прощальной победы, но сделав его уход незабываемым.

Ну, а если говорить о противостоянии «Ливерпуля» и «Арсенала», да еще и на «Энфилде», как не вспомнить матч, завершившийся со счетом 4:4, и «русский след» в виде «покера» Андрея Аршавина. Тоже ведь история на все времена.

Испания

Говорим о самых результативных ничьих в рамках высших дивизионов ведущих футбольных держав, ведь в дебрях и трясинах всякое случалось. Рекордные испанские 6:6 — это тоже давняя история, дюжину голов на двоих забили два «Атлетико» - из Мадрида и Бильбао (ошибки с буквой «о» на конце нет, во времена Франко, следуя лингвистическим правилам, баскский «Атлетик» тоже назывался «Атлетико» на испанский манер).

К 16-й минуте счет был 2:1 в пользу «матрасников», и эти цифры сохранялись на табло до перерыва, после которого началось безумие: между 47-й и 69-й минутами было забито шесть голов, пять из которых провели баски. За пять минут до конца матча Тельмо Сарра и Ко выигрывали 6:3, но мадридский «Атлетико» выдал ударную концовку на характере и не проиграл.

С этой игры начался поход «матрасников» за титулом, который они выиграли в том сезоне. Следующие четыре матча после 6:6 «кольчонерос» выиграли с общим счетом 16:2, в том числе разгромили своего самого принципиального соперника и прямого конкурента в борьбе за первую строчку: мадридский «Реал» проиграл соседям со счетом 1:5.

Италия

В Серии A величайшая ничья состоялась почти 80 лет назад, в январе 1941-го «Торино» и «Интер» устроили перестрелку, которая завершилась со счетом 5:5. Команды забивали сериями, а 8 голов из 10 пришлись на первый тайм. Уже к 10-й минуте «Торино» выигрывало 2:0, а к середине тайма «Интер» забил три мяча и повел в счете 2:3, однако к перерыву своей серией из трех мячей ответили «быки» и установили на табло цифры 5:3, впрочем, во втором тайме «нерадзурри» отыграли отставание в два гола и установили окончательный результат — 5:5. Рекорд держится по сей день.

Германия

Немецкий рекорд тоже состоит из двух «пятерок», два матча в истории Бундеслиги завершались с таким счетом, что любопытно, оба они состоялись в первой половине 70-х годов прошлого века, даже больше: состоялись в соседних сезонах и пришлись на осень. В сентябре 1973-го «Шальке» принимал «Баварию» и на радость местной публике гонял мюнхенских грандов по полю в первом тайме, как непослушных коз. 3:0 в пользу «кобальтовых» к 18-й минуте, 5:2 к перерыву.

Дубль Герда Мюллера оставил «Баварию» в игре, а во втором тайме гениальный форвард забил еще два мяча и отдал результативную передачу — 5:5! Следующей осенью, только в ноябре, с аналогичным счетом сыграли франкфуртский «Айнтрахт» и «Штутгарт». Таким образом, рекорд был быстро повторен, но до сих пор не превзойден. Из свеженького можно вспомнить ничью 4:4 в Рурском дерби, причем «Шальке» под руководством нынешнего тренера «Спартака» Доменико Тедеско сумел отыграться у «Боруссии» с 0:4.

Франция

Через десять дней самой результативной ничьей в истории французских чемпионатов исполнится 10 лет. Два «Олимпика», лионский и марсельский, выдали шоу 9 ноября 2009 года на «Жерлане». Началось все с гола Миралема Пьянича уже на 3-й минуте, а продолжилось точными ударами Диавара, Гову, Шейру, Коне, Брандао, Бастоса и Лисандро Лопеса. «Лион» дважды вел в счете, потом проигрывал 2:4, на 90+1 минуте повел 5:4, но еще через несколько секунд Жереми Тулалан забил в свои ворота (вот обидно-то!) и установил окончательный счет — 5:5! Оказалось, что в этом матче играли две сильнейшие команды того сезона: «Марсель» Дидье Дешама пришел к финишу первым, а «Лион» Клода Пюэля занял вторую строчку.

Россия

В чемпионате России самые яркие ничьи еще впереди, пока наш чемпионат может похвастаться только двумя мировыми с восемью забитыми мячами, в обоих матчах принял участие «Локомотив». Впервые железнодорожники сыграли 4:4 с «Уралмашом» (ныне - «Урал») в Екатеринбурге. Дело было в 1994 году, тренировал «Локо» Юрий Сёмин, а хет-триком в составе гостей отметился Олег Гарин.

В 2006-м «Локомотив» повеселил уже своих болельщиков в матче с далеко не самой веселой и бесшабашной командой — бердыевским «Рубином». Москвичей тренировал Славолюб Муслин. Здесь тоже не обошлось без хет-триков: по три мяча забили Дмитрий Лоськов и Алехандро Домингес. «Локомотив» выигрывал 3:1, проигрывал 3:4, а последний гол был забит с пенальти.