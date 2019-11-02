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Гризманн: «„Барселона“, возможно, потеряла концентрацию»

сегодня, 21:50
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)3 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал сенсационное поражение от «Леванте» в матче 12-го тура Примеры:

Возможно, это произошло из-за нехватки концентрации. Мы можем только учиться и совершенствоваться. «Барселона» пропустила за 10 минут три гола. Мы должны сделать все, чтобы это не повторилось.

Соперник, когда пропустил, смог среагировать на это лучше нас. Наша беспечность стоила нам победы. Нужно проанализировать это.

Отлично чувствую себя в клубе. Хорошо играю в обороне благодаря Симеоне, который меня всему этому научил. Я в «Барселоне» для того, чтобы помочь команде где угодно и как угодно.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
   67 / 892
сегодня в 22:52
К Гризманну претензий нет. Сражался.
Vis1899
Vis1899 ответил Князь с офтопа меломана
   654 / 892
сегодня в 22:41
И ориентацию. Аха-ха)
все говорят о футболе, а ты как обычно свои лгбт шутки строчишь
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   135 / 892
сегодня в 22:40
Хорошо играя в обороне за 7минут ничего не сделал,чтобы защитить команду от очередного позора.
FERIS
FERIS
   142 / 892
сегодня в 22:17
Гризман уже в душе жалеет,что перешёл в этот гадюшник...
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   22 / 892
сегодня в 21:59
И ориентацию. Аха-ха)
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