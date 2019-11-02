Гризманн: «„Барселона“, возможно, потеряла концентрацию»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал сенсационное поражение от «Леванте» в матче 12-го тура Примеры:

Возможно, это произошло из-за нехватки концентрации. Мы можем только учиться и совершенствоваться. «Барселона» пропустила за 10 минут три гола. Мы должны сделать все, чтобы это не повторилось.

Соперник, когда пропустил, смог среагировать на это лучше нас. Наша беспечность стоила нам победы. Нужно проанализировать это.

Отлично чувствую себя в клубе. Хорошо играю в обороне благодаря Симеоне, который меня всему этому научил. Я в «Барселоне» для того, чтобы помочь команде где угодно и как угодно.