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Анчелотти: «Важнейший матч этого сезона ждет „Наполи“ во вторник»

сегодня, 20:43
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Ромы» в игре 11-го тура Серии А:

«Наполи» контролировал игру только в последние 20 минут первого тайма. Не смогли извлечь из этого выгоду. Очень плохо, что в остальное время мы играли скверно. Нам не хватает стабильности в этом сезоне, даже в рамках одного матча.

Мы слишком пассивно играем в обороне. Должны играть активнее и компактнее, но тяжело работать над этим на тренировках, когда у тебя по три игры в неделю.

«Наполи» знает, в чем должен прибавить. В первую очередь - в защите. Мы не смотрим в таблицу. Важнейший матч этого сезона ждет нас во вторник (игра 4-го тура группового этапа ЛЧ с "Зальцбургом).

Ранее своим мнением об игре поделился наставник «Ромы» Паулу Фонсека.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   120 / 887
сегодня в 21:26
а в суботку на шабат их Дженоа вздрючит. Папо Карло лапшу вешает неапалитанЦкой мафии.
КЭТиК
КЭТиК
   135 / 887
сегодня в 20:58
Можно проиграть миллионы.
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