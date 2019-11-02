Анчелотти: «Важнейший матч этого сезона ждет „Наполи“ во вторник»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал поражение от «Ромы» в игре 11-го тура Серии А:

«Наполи» контролировал игру только в последние 20 минут первого тайма. Не смогли извлечь из этого выгоду. Очень плохо, что в остальное время мы играли скверно. Нам не хватает стабильности в этом сезоне, даже в рамках одного матча.

Мы слишком пассивно играем в обороне. Должны играть активнее и компактнее, но тяжело работать над этим на тренировках, когда у тебя по три игры в неделю.