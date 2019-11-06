Джака может покинуть «Арсенал» из-за конфликта с болельщиками

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может покинуть клуб зимой.
Причиной тому - серьезные проблемы во взаимоотношениях с фанатами «канониров». Во время замены Джаки в матче с «Кристал Пэлас», болельщики «Арсенала» освистали швейцарского полузащитника. В ответ на это Джака устроил серию ответных действий, демонстрируя своё неуважение в адрес болельщиков. В клубе лишили Джаку капитанской повязки, после чего он вовсе выпал из состава из-за отказа извиниться перед поклонниками «Арсенала».
Ранее Джака заявил, что фанаты грозились убить его жену.
Странно, что его давно уже не выперли.
Странно, что его давно уже не выперли.