Джака может покинуть «Арсенал» из-за конфликта с болельщиками

06 ноября 2019, 17:46

Полузащитник «Арсенала» может покинуть клуб зимой.

Причиной тому - серьезные проблемы во взаимоотношениях с фанатами «канониров». Во время замены Джаки в матче с «Кристал Пэлас», болельщики «Арсенала» освистали швейцарского полузащитника. В ответ на это Джака устроил серию ответных действий, демонстрируя своё неуважение в адрес болельщиков. В клубе лишили Джаку капитанской повязки, после чего он вовсе выпал из состава из-за отказа извиниться перед поклонниками «Арсенала».

Ранее Джака заявил, что фанаты грозились убить его жену.