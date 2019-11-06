ГлавнаяНовости

Джака может покинуть «Арсенал» из-за конфликта с болельщиками

06 ноября 2019, 17:46

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может покинуть клуб зимой.

Причиной тому - серьезные проблемы во взаимоотношениях с фанатами «канониров». Во время замены Джаки в матче с «Кристал Пэлас», болельщики «Арсенала» освистали швейцарского полузащитника. В ответ на это Джака устроил серию ответных действий, демонстрируя своё неуважение в адрес болельщиков. В клубе лишили Джаку капитанской повязки, после чего он вовсе выпал из состава из-за отказа извиниться перед поклонниками «Арсенала».

Ранее Джака заявил, что фанаты грозились убить его жену.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Венгер заявил, что всё ещё может возглавить «Баварию»
Сегодня, 02:33 Комментарии0
СлухиМоуриньо хочет подписать с «Баварией» контракт до 2022 года
Вчера, 22:11 Комментарии10
Слухи«Ювентус» интересуется Алексеем Миранчуком
Вчера, 21:56 Комментарии48
Слухи«Милан» планирует серьезно усилиться в январе
Вчера, 19:18 Комментарии7
СлухиМаротта сомневается в трансфере Видаля
Вчера, 19:13 Комментарии1
Корона для Майрона
Вчера, 17:35Олег Лыткин в блоге Новая ГолландияКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Василий 50
Василий 50
   456 / 946
07 ноября в 00:20
Другого выхода нет.
youtomee
youtomee
   722 / 946
07 ноября в 00:14
в любом случае надо уходить, и дело даже не в болельщиках, а потому что на поле с него толку тоже немного
DorianGrey
DorianGrey ответил azures
   501 / 946
06 ноября в 23:51
Пусть валит, футбол для болельщиков.
с фигали? )))
Чист
Чист
   250 / 946
06 ноября в 21:59
Болельщика от игрока игра нужна или любовь к ним - устроили геёспорт
Ozabot
Ozabot
06 ноября в 21:03
Это же тот самый футболист, который после замены выбросил капитанскую повязку на поле, вместо того, чтобы передать ее кому-то из одноклубников?
Странно, что его давно уже не выперли.
Drossel
Drossel
   682 / 946
06 ноября в 21:01
ну хоть одна позитивная новость, пусть валит и тренеришку с собой прихватит!
azures
azures
   328 / 946
06 ноября в 19:55
Пусть валит, футбол для болельщиков.
Sergey Z
Sergey Z
   149 / 946
06 ноября в 19:54
Игра - это его работа, зарплата, качество жизни! Психология молодых - отвечать, выплеснуть эмоции! Психология мудрых - промолчать и добиться победы!
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 17:56
Что творят болельщики.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100