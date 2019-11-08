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Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в октябре

вчера, 17:10

Болельщики  ЦСКА  признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком октября. В прошлом месяце он принял участие в пяти встречах армейцев и в каждой из них был признан игроком матча.

По итогам голосования среди болельщиков, Акинфеев набрал 31 процент голосов. До этого на протяжении трех месяцев подряд лучшим игроком ЦСКА признавался защитник Марио Фернандес.

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Великолепный
Великолепный
   96 / 946
вчера в 21:08
Акинфеев повторил знаменитый сэйв ногой в матче Лиги Европы

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев совершил сэйв, похожий на спасение в матче со сборной Испании на чемпионате мира.

Вратарь спас армейцев в матче группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша», отбив ногой удар с метра по воротам ЦСКА. На схожесть эпизода со спасением на ЧМ-2018 обратили внимание комментаторы матча, а затем и пресс-служба сборной России.
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
вчера в 19:42
Более чем заслуженное признание! Уж точно не форварды были лучшими в прошлом месяце в составе ЦСКА. Молодчик, Игорь!
RIR68
RIR68
   261 / 946
вчера в 19:30
ноябрь уже Кириллка - легенда уже застолбил(((
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   7 / 946
вчера в 18:45
Немного неуместно выбирать "лучшего"...если проигранны 4 матча из 6-ти...И один сведен в ничью..
Я понимаю твое состояние, но возьми себя в руки , напрягись и осмысли что означат фраза " Акинфеев признан лучшим среди игроков ЦСКА.". Разумеется до звезд калибра Лунева, или Кержаковаа ему далеко, но стремиться надо. Кстати как и тебе для осмысления текстов на этом сайте, а то получается.........
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
вчера в 18:44
Я уж подумал адепты картофельного выберут его любимчика аБЛЯкова
Ваня лучший
Ваня лучший ответил shur
   7 / 946
вчера в 18:41
...а что Игната позвал Черчес на помощь,может и Игорёк сгодится на Евро20!
Акинфеева, особенно в свете последних достижений Гилерме и Лунева, давно уже уговаривают вернуться в сборную и Черчесов и повыше. Но Игорь не кокетка, к него реально проблемы с коленом и инвалидом в 33 он становиться не хочет. И правильно.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   367 / 946
вчера в 18:40
Хорошо.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Баба Яга против
   7 / 946
вчера в 18:39
На заседании фанатов ЦСКА,в количестве из 5 человек единогласно присудили первое место Акинфееву!Ещё и Марио красавчик. А кому же ещё,остальные вообще днори даже тренер.
    shur
    shur ответил Дед за ЦСКА
       772 / 946
    вчера в 18:35
    Мой голос не пропал. В команде он капитан и доказывал своей игрой правоту выбора большинства болельщиков не только ЦСКА.
    ...а что Игната позвал Черчес на помощь,может и Игорёк сгодится на Евро20!
    VIPded
    VIPded
       137 / 946
    вчера в 18:00
    Только ветераны и тянут...
    pam06
    pam06
       12 / 946
    вчера в 18:00
    Зависть и невежество отдельных "говорунов" просто умилительны... А Игорь тем временем просто делает свою работу, несмотря ни на что и вопреки всем с достойным качеством. Конечно лучший, когда команда не забивает и при этом не каждому дано её обыграть. А все вопли - зависть, что нет такого в другом клубе!
    Баба Яга против
    Баба Яга против
       810 / 946
    вчера в 17:53
    На заседании фанатов ЦСКА,в количестве из 5 человек единогласно присудили первое место Акинфееву!Ещё и Марио красавчик.
    А кому же ещё,остальные вообще днори даже тренер.
    LOpp
    LOpp
       28 / 946
    вчера в 17:52
    Болельщики Зенита тоже выбрали лучшего игрока
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       147 / 946
    вчера в 17:42
    Мой голос не пропал.
    В команде он капитан и доказывал своей игрой правоту выбора большинства болельщиков не только ЦСКА.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       340 / 946
    вчера в 17:41
    В очко не пропустил - уже молодец
    Виссарионович
    Виссарионович ответил LOpp
       89 / 946
    вчера в 17:37
    Они так его любят, что считают сейвами даже когда мяч попадает в него.
    GYTSYL
    GYTSYL
       32 / 946
    вчера в 17:37
    игоорь43 верим
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 946
    вчера в 17:36
    Если бы не Игорь , все могло бы быть совсем печально.
    Вполне заслуженное признание!!!
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    вчера в 17:34
    Безоговочно!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       29 / 946
    вчера в 17:25
    Немного неуместно выбирать "лучшего"...если проигранны 4 матча из 6-ти...И один сведен в ничью..
    LOpp
    LOpp
       28 / 946
    вчера в 17:22
    Треху от Ростова, пятак от Лудогорца.. Игарь лютший!
    oFANATo
    oFANATo
       13 / 946
    вчера в 17:21
    Вчера да же венгры обалдели от сейва Акинфеева.
    Армейская душа
    Армейская душа
       113 / 946
    вчера в 17:18
    Ещё бы - такие мячи потащить!
    drug01
    drug01
       124 / 946
    вчера в 17:18
    Браво Игорь!!!
    морозз
    морозз
       41 / 946
    вчера в 17:18
    Полностью согласен с болелами коней, Акинфеев лучший!
    Don trambon
    Don trambon
       64 / 946
    вчера в 17:16
    Так в ЦСКА только Акинфеев да Марио, больше нет никого.
    Великолепный
    Великолепный
       96 / 946
    вчера в 17:12
    Акинфеев в очередной раз доказал
    Что он лучший.
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