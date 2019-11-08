Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в октябре

Болельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком октября. В прошлом месяце он принял участие в пяти встречах армейцев и в каждой из них был признан игроком матча.
По итогам голосования среди болельщиков, Акинфеев набрал 31 процент голосов. До этого на протяжении трех месяцев подряд лучшим игроком ЦСКА признавался защитник Марио Фернандес.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев совершил сэйв, похожий на спасение в матче со сборной Испании на чемпионате мира.
Вратарь спас армейцев в матче группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша», отбив ногой удар с метра по воротам ЦСКА. На схожесть эпизода со спасением на ЧМ-2018 обратили внимание комментаторы матча, а затем и пресс-служба сборной России.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев совершил сэйв, похожий на спасение в матче со сборной Испании на чемпионате мира.
Вратарь спас армейцев в матче группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша», отбив ногой удар с метра по воротам ЦСКА. На схожесть эпизода со спасением на ЧМ-2018 обратили внимание комментаторы матча, а затем и пресс-служба сборной России.
А кому же ещё,остальные вообще днори даже тренер.
А кому же ещё,остальные вообще днори даже тренер.
В команде он капитан и доказывал своей игрой правоту выбора большинства болельщиков не только ЦСКА.
В команде он капитан и доказывал своей игрой правоту выбора большинства болельщиков не только ЦСКА.
Вполне заслуженное признание!!!
Вполне заслуженное признание!!!
Что он лучший.
Что он лучший.