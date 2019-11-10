Вальверде: «Невозможно не зависеть от Месси»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде похвалил форварда команды Лионеля Месси после матча против «Сельты».
Невозможно не зависеть от Месси. Это так. Сегодня он самостоятельно решил исход поединка. Я хочу сказать, что Месси оказывает огромное влияние в нашей атакующей игре. Мы не собираемся это отрицать. Но зачем нам от этого отказываться? Это наше преимущество, которого боятся соперники, а победа принадлежит всей команде.
КАК МЕССИ УНИЧТОЖАЕТ РЕАЛ))
КАКИМ ТАКИМ КОМАНДАМ))
Больше всех страдает Реал от Месси))
НЕ ВЕРИШЬ? Посмотри!
https://www.youtube.com/watch?v=gdh375rov8U&feature=player_embedded
КАК МЕССИ УНИЧТОЖАЕТ РЕАЛ))
КАКИМ ТАКИМ КОМАНДАМ))
Больше всех страдает Реал от Месси))
НЕ ВЕРИШЬ? Посмотри!
А гном только таким командам и может по несколько голов забивать.
А гном только таким командам и может по несколько голов забивать.
Говорит глор ЦСК😂😂😂
У которых Акинфеев в каждом матче привозит, а они все равно на него молятся😂😂😂
Говорит глор ЦСК😂😂😂
У которых Акинфеев в каждом матче привозит, а они все равно на него молятся😂😂😂