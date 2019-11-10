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Вальверде: «Невозможно не зависеть от Месси»

сегодня, 10:41
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Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде похвалил форварда команды Лионеля Месси после матча против «Сельты».

Невозможно не зависеть от Месси. Это так. Сегодня он самостоятельно решил исход поединка. Я хочу сказать, что Месси оказывает огромное влияние в нашей атакующей игре. Мы не собираемся это отрицать. Но зачем нам от этого отказываться? Это наше преимущество, которого боятся соперники, а победа принадлежит всей команде.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
   641 / 957
сегодня в 17:21
Зависеть можно(это не плохо)... но не почти полностью же зависеть...
Futbol Clyb Barcelona
Futbol Clyb Barcelona ответил FERIS
   253 / 957
сегодня в 12:03
Обыграли третью с конца команду примеры,а у барсуков радости буд то ЛЧ выиграли. А гном только таким командам и может по несколько голов забивать.
Да неужели)) Посмотри Видео, узнай побольше))
КАК МЕССИ УНИЧТОЖАЕТ РЕАЛ))
КАКИМ ТАКИМ КОМАНДАМ))
Больше всех страдает Реал от Месси))
НЕ ВЕРИШЬ? Посмотри!
FERIS
FERIS
   95 / 957
сегодня в 11:43
Это в очередной раз подтверждает,что вся команда подстраивается и играет на гнома.
FERIS
FERIS
   95 / 957
сегодня в 11:41
Обыграли третью с конца команду примеры,а у барсуков радости буд то ЛЧ выиграли.
А гном только таким командам и может по несколько голов забивать.
Виссарионович
Виссарионович ответил cska plus
   68 / 957
сегодня в 11:11
Создали идола😂😂😂
Говорит глор ЦСК😂😂😂
У которых Акинфеев в каждом матче привозит, а они все равно на него молятся😂😂😂
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 10:45
Создали себе идола и молятся на него по семь раз в день.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   280 / 957
сегодня в 10:45
Мессизависимость в решающих матчах дорого обходится...да и вчера аот это "отдай мяч Месси",очень раздражало...он с игры ничего не создал,а где Гризманн,Де Йонг,Артур...а нигде,они должны мяч Месси давать...
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