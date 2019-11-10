Вальверде: «Невозможно не зависеть от Месси»

Наставник «Барселоны» похвалил форварда команды после матча против «Сельты».

Невозможно не зависеть от Месси. Это так. Сегодня он самостоятельно решил исход поединка. Я хочу сказать, что Месси оказывает огромное влияние в нашей атакующей игре. Мы не собираемся это отрицать. Но зачем нам от этого отказываться? Это наше преимущество, которого боятся соперники, а победа принадлежит всей команде.