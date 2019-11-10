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Индзаги: «Хотим вернуться в Лигу чемпионов»

сегодня, 12:00

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги признался, что клуб мечтает о возвращении в Лигу чемпионов. 

После вылета из Лиги Европы теперь можно сосредоточиться на Серии А? Я так не думаю. В прошлом сезоне, когда мы выиграли Кубок, мы были рады, потому что мы получили прямую квалификацию в Лигу Европы. Я с радостью вспоминаю те эмоции. 

В этом сезоне у нас были незаслуженные поражения. Я слышал, что люди критикуют итальянских судей, но они должны были увидеть, с чем мы столкнулись в Лиге Европы

Мы хотим расти, поднимать планку. Это касается и возвращения в Лигу чемпионов. Мы будем пробовать изо всех сил.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   453 / 957
сегодня в 15:56
Желающих там хватает. Но с такой игрой в ЛЧ лучше не позориться.
obana777
obana777
   161 / 957
сегодня в 15:03
Хотеть не вредно
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 14:41
Смешно даже.
ДАША Д
ДАША Д
   298 / 957
сегодня в 12:46
Одного хотения мало.
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