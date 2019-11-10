Индзаги: «Хотим вернуться в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Лацио» признался, что клуб мечтает о возвращении в Лигу чемпионов.

После вылета из Лиги Европы теперь можно сосредоточиться на Серии А? Я так не думаю. В прошлом сезоне, когда мы выиграли Кубок, мы были рады, потому что мы получили прямую квалификацию в Лигу Европы. Я с радостью вспоминаю те эмоции.

В этом сезоне у нас были незаслуженные поражения. Я слышал, что люди критикуют итальянских судей, но они должны были увидеть, с чем мы столкнулись в Лиге Европы.

Мы хотим расти, поднимать планку. Это касается и возвращения в Лигу чемпионов. Мы будем пробовать изо всех сил.