Месси не спешит продлевать контракт с «Барселоной»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пока не готов продлить контракт с клубом.
Аргентинский форвард намерен отложить решение вопроса на конец следующего сезона. Нынешний договор Месси с каталонцами действует до лета 2021 года, однако есть пункт, который предполагает возможность покинуть команду летом 2020 года.
Ранее президент «Барселоны» высказался о будущем Месси в клубе.
А гному.. месси видимо и правда задумался на родину вернуться, ведь 34 уж будет как контракт с барсой закончится.
А гному.. месси видимо и правда задумался на родину вернуться, ведь 34 уж будет как контракт с барсой закончится.
Затягивает с контрактом, значит пора Бартомеу бежать в банк за новым кредитом!😁
Затягивает с контрактом, значит пора Бартомеу бежать в банк за новым кредитом!😁