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Месси не спешит продлевать контракт с «Барселоной»

сегодня, 09:58

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пока не готов продлить контракт с клубом.

Аргентинский форвард намерен отложить решение вопроса на конец следующего сезона. Нынешний договор Месси с каталонцами действует до лета 2021 года, однако есть пункт, который предполагает возможность покинуть команду летом 2020 года.

Ранее президент «Барселоны» высказался о будущем Месси в клубе.

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Все комментарии
ziko1975
ziko1975
сегодня в 14:18
Думаю будет лучше для всех если отпустить Лионеля... Его время прошло, нужно строить новую команду
Стеллс
Стеллс
   329 / 928
сегодня в 13:32
Все кто пишет про деньги,а вы знаете его контракт в Барсе? 25 млн или 570 т евро в неделю,столько же сколько ему заплатил Инстаграмм.У Неймара больше.Бонусы большие,но их надо заработать,кроме подписного.То же самое писали про Дембеле,а он получает 5,столько же сколько Пике,защитник.Реклама,спонсоры,соц.сети стал их,Роналду тоже,основным доходом.
Брулин
Брулин
   70 / 928
сегодня в 12:24
Ну, на каких условиях. Вряд ли он пойдет на серьезное понижение в зарплате. Так что либо останется +- такая же, либо будет выше, что скорее всего, учитывая рост инфляции в футболе...
Nazi
Nazi
   481 / 928
сегодня в 12:21
Чем больше тянет, тем больше его любовь к Барсе.
Vis1899
Vis1899 ответил cska plus
   263 / 928
сегодня в 12:15
Бабла требует побольше и власти президентской.
Имеет право, лучший игрок должен получать больше всех остальных.
FERIS
FERIS
   79 / 928
сегодня в 11:39
гном опять себе цену набивает....
Знатог
Знатог
   351 / 928
сегодня в 11:09
А куда спешить, ещё почти 2 года.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   524 / 928
сегодня в 10:57
Я думаю останеца
holms918
holms918
   870 / 928
сегодня в 10:51
Что-то задумал.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
   169 / 928
сегодня в 10:42
Месси перейдет в Интер.
Sergey Z
Sergey Z
   148 / 928
сегодня в 10:36
Всё в бабки упирается.
ДСА
ДСА
   147 / 928
сегодня в 10:20
Торг тут уместен.
BenderBender
BenderBender
   120 / 928
сегодня в 10:19
Решил завершить на спаде
ermak6848
ermak6848
   139 / 928
сегодня в 10:13
знает себе цену, хотя Он не долговечен...
Don trambon
Don trambon
   94 / 928
сегодня в 10:11
Бартомеу за попу свою переживает) ведь если шмесси уйдёт, то его запомнят только как человек отпустивший месси, + к новой избирательной компании это ему не добавит)

А гному.. месси видимо и правда задумался на родину вернуться, ведь 34 уж будет как контракт с барсой закончится.
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 10:08
Бабла требует побольше и власти президентской.
Don trambon
Don trambon ответил NGYRZ
   94 / 928
сегодня в 10:07
Он что каждый год продлевает? Затягивает с контрактом, значит пора Бартомеу бежать в банк за новым кредитом!😁
Ну так веррати в ПСЖ и бывало по 2 раза за год продлевал, хотя такой же переоцененный игрок как и месси)
NGYRZ
NGYRZ
   47 / 928
сегодня в 10:01
Он что каждый год продлевает?

Затягивает с контрактом, значит пора Бартомеу бежать в банк за новым кредитом!😁
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