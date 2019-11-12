Месси не спешит продлевать контракт с «Барселоной»

сегодня, 09:58

Капитан «Барселоны» пока не готов продлить контракт с клубом.

Аргентинский форвард намерен отложить решение вопроса на конец следующего сезона. Нынешний договор Месси с каталонцами действует до лета 2021 года, однако есть пункт, который предполагает возможность покинуть команду летом 2020 года.

Ранее президент «Барселоны» высказался о будущем Месси в клубе.