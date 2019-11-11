«Ливерпуль» намерен купить полузащитника «Борнмута» Фрэйзера

вчера, 22:17

«Ливерпуль» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Борнмута» . «Мерсисайдцы» намерены приобрести 25-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Также источник сообщает, что в сделку может быть включен полузащитник «Ливерпуля» , который выступает за «Борнмут» на правах аренды.

В текущем сезоне Фрейзер отыграл 11 матчей в АПЛ , забил один гол и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Также недавно сообщалось, что другой игрок «Борнмута» Натан Аке может вернуться в «Челси».