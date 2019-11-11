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«Ливерпуль» намерен купить полузащитника «Борнмута» Фрэйзера

вчера, 22:17

«Ливерпуль» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Борнмута» Райана Фрэйзера. «Мерсисайдцы» намерены приобрести 25-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. 

Также источник сообщает, что в сделку может быть включен полузащитник «Ливерпуля» Гарри Уилсон, который выступает за «Борнмут» на правах аренды.

В текущем сезоне Фрейзер отыграл 11 матчей в АПЛ, забил один гол и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Также недавно сообщалось, что другой игрок «Борнмута» Натан Аке может вернуться в «Челси».

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Все комментарии
Dudikoff
Dudikoff
   212 / 933
сегодня в 02:56
Не так много в Ливерпуле игроков с классным дальним ударом и штрафным, чтобы разбрасываться такими как Уилсон
shlifen
shlifen
   188 / 933
сегодня в 01:22
Идиотизм чистой воды. Фрейзер пока не очень, да и не сильнее он тех что есть, а вот Уилсон прогрессирует потихоньку и для ротации вполне будет хорош...
dzvinka
dzvinka
   60 / 933
сегодня в 00:40
да это бред. Уилсон на следующий сезон в обойму команды, а Шакири в Борнмут.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   94 / 933
вчера в 23:33
Уилсон играет лучше не нужен нам фрейзер
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   204 / 933
вчера в 23:03
В прошлом сезоне больше Фрейзера голевых отдал только Азар, в этом все намного скромнее.
dimagas2
dimagas2
   108 / 933
вчера в 22:55
Странный выбор.
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