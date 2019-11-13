«Барселона» проявляет интерес к хавбеку «Челси»

сегодня, 11:55

Источник со ссылкой на Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Виллиану.

Каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 31-летнего футболиста, контракт которого с лондонским клубом заканчивается в конце этого сезона.

«Барселона» заинтересована в приглашении игрока с такими характеристиками.

Недавно отмечалось, что «Челси» не собирается продлевать контракт с Виллианом.