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«Барселона» проявляет интерес к хавбеку «Челси»

сегодня, 11:55

Источник со ссылкой на Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Виллиану

Каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 31-летнего футболиста, контракт которого с лондонским клубом заканчивается в конце этого сезона. 

«Барселона» заинтересована в приглашении игрока с такими характеристиками.

Недавно отмечалось, что «Челси» не собирается продлевать контракт с Виллианом.

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Все комментарии
igGA
igGA
   119 / 895
сегодня в 13:42
В играх перерыв... Раскрыт архив древних "сообщений источника".
cska plus
cska plus
   8 / 895
сегодня в 13:12
Утка.
STVA 1
STVA 1
   112 / 895
сегодня в 12:51
Летять уткииии и два гуся)))
Don trambon
Don trambon
   88 / 895
сегодня в 11:57
Что за бред прочитан?)

Либо абрам ту ту либо тут ту ту)

В том сезоне каталонский кордебалет же за него предлагал не маленькую сумму, а тут его синие хотят бесплатно отпустить?)
Groove000
Groove000
   38 / 895
сегодня в 11:56
Ложь, п...жь и провокация)
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