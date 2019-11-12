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«Зенит» рассматривает вариант покупки хавбека «Палмейраса» Скарпа

вчера, 21:59

«Зенит» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Палмейраса» Густаво Скарпа.

По информации источника, 25-летнего бразильца также хотят приобрести «Спортинг» и один из турецких клубов. Активнее остальных в намерении заполучить Густаво проявляет себя «Спортинг», который готов купить футболиста уже этой зимой.

В текущем сезоне полузащитник в 33 матчах забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.

Скарпа

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил ПерекатиПоле
   260 / 907
сегодня в 00:06
А причем тут мы,когда эту новость я читал вашей фонтанке,сами пишите,сами грязь поливаете,а что плохого если это правда,добротный работяга,светлый
Объективное мнение
Объективное мнение
   243 / 907
вчера в 23:42
Светленький
minai
minai
   171 / 907
вчера в 23:27
И сразу в санчасть к Малкому. Вдвоём веселее балду пинать.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   53 / 907
вчера в 23:22
Дикая утятина, которую только почитатели свинофермы могут схавать.
Гавроша
Гавроша ответил ziborock
   37 / 907
вчера в 23:20
Тоже согласен, молод для Зенита и не слишком черненький!)
То, что не годится Зениту, подбирает нефтяной проект.
Serg3.12
Serg3.12
   18 / 907
вчера в 23:18
Тоже больной или может поиграть?
steelhead
steelhead
   56 / 907
вчера в 23:16
Это пресс-служба Зенита троллит, за 50 баксов на неизвестном никому сайте все что угодно опубликуют. Все это про Миранчука, а не про Скарпа, конечно.
drug01
drug01
   83 / 907
вчера в 23:12
Еще одного на лавку в запас !
ziborock
ziborock ответил Гавроша
   4 / 907
вчера в 23:07
Зачем Зениту еще один средний, двадцатипятилетний легионер?
Тоже согласен, молод для Зенита и не слишком черненький!)
ziborock
ziborock ответил Питер Ман
   4 / 907
вчера в 23:06
Возможно, что и не утка, подождем трансферное окно и посмотрим, Федун вот присмотрел парочку зулусов уже
Все зулусы в Питере!)))
Питер Ман
Питер Ман
   152 / 907
вчера в 22:57
Возможно, что и не утка, подождем трансферное окно и посмотрим, Федун вот присмотрел парочку зулусов уже
Аксинья
Аксинья ответил Hypnoz
   402 / 907
вчера в 22:51
Прежде чем купить Скарпа, предлагаю купить Карпа из Уфы ! Разница в одну букву, зато огромная экономия для бюджета !
Труба она объемная - любые расходы выдержит...
Hypnoz
Hypnoz
   276 / 907
вчера в 22:37
Прежде чем купить Скарпа, предлагаю купить Карпа из Уфы ! Разница в одну букву, зато огромная экономия для бюджета !
Т34
Т34
   17 / 907
вчера в 22:32
Зениту на лавку своих, отечественных игроков уже не хватает. Перестают поддаваться на уговоры. Футбол для них дороже. Вот газпроект решил за океаном пошерстить. Лавки не должны пустыми простаивать. Их сейчас много на Распил-Арене.
Big krendel
Big krendel
   31 / 907
вчера в 22:30
Фиг его знает что за крендель. Значит не нужен Зениту, если еще нет футбольного имени. ))))
EAGinLE
EAGinLE
   128 / 907
вчера в 22:24
Крошка-Гаврошка боится меня .
Добавил в игнор .
Злобу свою затая . 🤩😋🐎
Charismatic
Charismatic ответил Гавроша
   353 / 907
вчера в 22:19
Зачем Зениту еще один средний, двадцатипятилетний легионер?
Нужны старики, чтобы сидели на лавке. А если еще и черные будут - так вообще идеально для Зенита.
Морозовский
Морозовский
   7 / 907
вчера в 22:18
Заказ наверное "зене" поступил "Палмейрас" ослабить!
Аксинья
Аксинья
   402 / 907
вчера в 22:17
Надо брать...Это же сразу столько бабла можно за бугор переправить...
Литейный 4
Литейный 4 ответил EAGinLE
   3 / 907
вчера в 22:14
С Карпа Таранька Лучшая .
Таранька Лучшая это сама Таранька. Другой от природы не существует. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 907
вчера в 22:11
Зениту середняки бразильские не нужны. Теперь надо покупать только звёзд уровня Халка. Гыгыгы
GYTSYL
GYTSYL
   22 / 907
вчера в 22:06
    Гавроша
    Гавроша
       37 / 907
    вчера в 22:05
    Зачем Зениту еще один средний, двадцатипятилетний легионер?
    OLESOCC
    OLESOCC
       157 / 907
    вчера в 22:05
    Да что сКарп, сразу Акулова берите!.
    EAGinLE
    EAGinLE
       128 / 907
    вчера в 22:03
    С Карпа Таранька Лучшая .
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