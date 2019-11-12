«Зенит» рассматривает вариант покупки хавбека «Палмейраса» Скарпа

«Зенит» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Палмейраса» Густаво Скарпа.
По информации источника, 25-летнего бразильца также хотят приобрести «Спортинг» и один из турецких клубов. Активнее остальных в намерении заполучить Густаво проявляет себя «Спортинг», который готов купить футболиста уже этой зимой.
В текущем сезоне полузащитник в 33 матчах забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.
Добавил в игнор .
Злобу свою затая . 🤩😋🐎
Добавил в игнор .
Злобу свою затая . 🤩😋🐎
мало все голубкам((
ахаха
кино
мало все голубкам((
ахаха
кино