«Ростов» зимой могут покинуть Карпин и шесть игроков основного состава

Сообщается, что зимой «Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным.
Донской клуб находится в сложной финансовой ситуации, долги по зарплате и премиальными перед футболистами составляют три месяца. Спонсоры не оказывают помощь клубу, а единственным источником финансирования выступает компания президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.
Отмечается, что если ситуация с финансированием не изменится, то в зимнее трансферное окно «Ростов» будет вынужден продать защитника Дмитрия Чистякова, полузащитников Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Романа Еременко и Алексея Ионова, а также форварда Элдора Шомуродова.
Ранее ходили слухи, что «Зенит» намерен подписать Дмитрия Чистякова.
И это здорово. Я про газ, страну и Зенит. А ты живи на здоровье многие года. Только не завидуй, от этого жизнь сокращается.
И это здорово. Я про газ, страну и Зенит. А ты живи на здоровье многие года. Только не завидуй, от этого жизнь сокращается.
Если Зенит игру с Ростовом заказал, то ростовчане при бабках должны быть. За 1:6 платить надо. Ростов и кубок слил. Тоже за деньги. Кто платил? Понятно Зенит, специально чтоб в кубке выйти на спартак, заплатить ему и два матча унижать по 6:0
Если Зенит игру с Ростовом заказал, то ростовчане при бабках должны быть. За 1:6 платить надо. Ростов и кубок слил. Тоже за деньги. Кто платил? Понятно Зенит, специально чтоб в кубке выйти на спартак, заплатить ему и два матча унижать по 6:0
И тюремщик тоже классно перешёл, получается.
Бесплатно играть будет)
И тюремщик тоже классно перешёл, получается.
Бесплатно играть будет)
Ты определись как на зенит лаять. То кричишь, что Зенит половину команд содержит, чтоб очками с них брать. Теперь вот Зенит вторую половину банкротит чтоб игроков разбирать
Ты определись как на зенит лаять. То кричишь, что Зенит половину команд содержит, чтоб очками с них брать. Теперь вот Зенит вторую половину банкротит чтоб игроков разбирать
Вспомни что кричали немытые здесь, что выстави Валера в кубке с первых минут основу и они порвали бы нас))
Вспомни что кричали немытые здесь, что выстави Валера в кубке с первых минут основу и они порвали бы нас))
Ростов всегда был ручным в рпл, для результата
Ростов всегда был ручным в рпл, для результата