«Ростов» зимой могут покинуть Карпин и шесть игроков основного состава

сегодня, 11:16

Сообщается, что зимой «Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером .

Донской клуб находится в сложной финансовой ситуации, долги по зарплате и премиальными перед футболистами составляют три месяца. Спонсоры не оказывают помощь клубу, а единственным источником финансирования выступает компания президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

Отмечается, что если ситуация с финансированием не изменится, то в зимнее трансферное окно «Ростов» будет вынужден продать защитника , полузащитников Матиаса Норманна, , и , а также форварда .

Ранее ходили слухи, что «Зенит» намерен подписать Дмитрия Чистякова.