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«Ростов» зимой могут покинуть Карпин и шесть игроков основного состава

сегодня, 11:16

Сообщается, что зимой «Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным.

Донской клуб находится в сложной финансовой ситуации, долги по зарплате и премиальными перед футболистами составляют три месяца. Спонсоры не оказывают помощь клубу, а единственным источником финансирования выступает компания президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

Отмечается, что если ситуация с финансированием не изменится, то в зимнее трансферное окно «Ростов» будет вынужден продать защитника Дмитрия Чистякова, полузащитников Матиаса НорманнаИвелина ПоповаРомана Еременко и Алексея Ионова, а также форварда Элдора Шомуродова.

Ранее ходили слухи, что «Зенит» намерен подписать Дмитрия Чистякова.

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Все комментарии
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   433 / 895
сегодня в 13:48
похоже Ростов ждет судьба Амкара
Caniggia
Caniggia
   91 / 895
сегодня в 13:48
Походу после зимней паузы Ростов будет бороться за выживание. Старая песня о главном!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   775 / 895
сегодня в 13:40
Только в Москве нет проблем с деньгами . Свезли туда со всей страны и кайфуют . А остальная челядь пусть смотрит футбол по телевизору ...
iri13
iri13 ответил Миша Вилков
   257 / 895
сегодня в 13:36
Святого Мюллера лучше себе на стену повесьте.
..угу..простите..именно с Вами забыли посоветоваться.
Tommy Lee
Tommy Lee
   223 / 895
сегодня в 13:35
Ионова ещё можно за сколько-то продать? 1 тыс рублей?
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 895
сегодня в 13:30
Все в Спартак?
Shpundya .
Shpundya .
   650 / 895
сегодня в 13:28
Жаль, вот кого надо уважать то это Арташеса Арутюнянца...вот кто истенный болельшик своего клуба, надеюсь вытащат клуб.
Sergey Z
Sergey Z
   122 / 895
сегодня в 13:28
Жаль, если Ростов развалится!
Медив
Медив
   80 / 895
сегодня в 13:25
О, давно ни у кого не было финансовых проблем... Даже удивляло как то. А сейчас все наконец пришло в норму
dzvinka
dzvinka
   39 / 895
сегодня в 13:11
что первый раз чтоли? отрежте с пенсий и медицины - раздайте чинушам и миллионерам футболистам! Главное чтобы выше Португалии в рейтинге были! Футбол на бюджетных дотациях - это клево!)))
Трезвый повар
Трезвый повар
   103 / 895
сегодня в 13:01
На других сайтах пишут что помимо Карпина и 6 игроков, Ростов покинет президент клуба и спортивный директор. Финансовые проблемы не могут появиться внезапно. Или это вброс или снова тёрки между клубом и администрацией области
Литейный 4
Литейный 4 ответил kts
   2 / 895
сегодня в 13:01
Одни жируют другие выживают...и так повсюду (((
В 90 вся страна и клубы волочили жалкое существование. И только свиньи тогда жировали. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 895
сегодня в 12:58
Ростов постигла участь Спартака. Захлебнулись от счастья. Гыгыгы
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   41 / 895
сегодня в 12:56
Будет как в Арсенале Тульском. Выйдут в еврокубки, выбьют у спонсоров миллиарды рублей, никого не купят, пол состава распродадут, деньги освоят, клуб отправят в ФНЛ.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил time out
   41 / 895
сегодня в 12:54
Зенит 4-й в очереди после спартака, д-мо, Терека.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил time out
   96 / 895
сегодня в 12:54
Нет бы болотных распродать и запретить регистрироваться им по новой, за весь вред, который несут нашему футболу.
Извини, но до новости: Зенит испытывает финансовые трудности и начинает распродажу игроков, ты не доживёшь. У нас газа на двести лет.
И это здорово. Я про газ, страну и Зенит. А ты живи на здоровье многие года. Только не завидуй, от этого жизнь сокращается.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   96 / 895
сегодня в 12:49
Тут некоторые уроненые на голову, при рождении, сети заговора стали искать.
Если Зенит игру с Ростовом заказал, то ростовчане при бабках должны быть. За 1:6 платить надо. Ростов и кубок слил. Тоже за деньги. Кто платил? Понятно Зенит, специально чтоб в кубке выйти на спартак, заплатить ему и два матча унижать по 6:0
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 12:44
Ппц какой-то...

И тюремщик тоже классно перешёл, получается.
Бесплатно играть будет)
time out
time out
   44 / 895
сегодня в 12:43
Нет бы болотных распродать и запретить регистрироваться им по новой, за весь вред, который несут нашему футболу.
ОПС
ОПС
   353 / 895
сегодня в 12:35
Неужели такое возможно? Пропадет еще один боеспособный клуб. Хреново.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил d_fincher
   96 / 895
сегодня в 12:33
Без Зенита не обошлось. Пока питерцы собирают четвертый скамеечный состав, хорошие команды распадаются.
Это точно. Зенит и с брагой подстроил. Иначе как самый народный клуб проиграл середняку португалии.
Ты определись как на зенит лаять. То кричишь, что Зенит половину команд содержит, чтоб очками с них брать. Теперь вот Зенит вторую половину банкротит чтоб игроков разбирать
mihaluch
mihaluch
   93 / 895
сегодня в 12:29
В какой уже раз это происходит с Ростовом?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил спартак 1987
   15 / 895
сегодня в 12:23
Серьезно думаешь что Ростов мог проиграть Тамбову дома просто так? Нет, это заказ
Вспомни что кричали немытые здесь, что выстави Валера в кубке с первых минут основу и они порвали бы нас))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   52 / 895
сегодня в 12:22
Обидно за Ростов. Есть 🏟, стадион, есть тренер и подбор игроков прекрасный. Деньги, деньги, деньни...???
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 895
сегодня в 12:21
Есть еще вопросы по 1-6 и по сливу фарму зенита?
Ростов всегда был ручным в рпл, для результата
kts
kts
   50 / 895
сегодня в 12:20
Одни жируют другие выживают...и так повсюду (((
Serg3.12
Serg3.12 ответил VIPded
   17 / 895
сегодня в 12:18
Не такой уж и бедный регион... Воруют просто...(((
Подскажи, где не воруют??
Vladimir808
Vladimir808 ответил mangoх12
   254 / 895
сегодня в 12:17
Денег нет
Но Ростов будет держаться.)
спартак 1987
спартак 1987
   328 / 895
сегодня в 12:17
вот похоже и становится ясно почему Валера выставил в кубке России против Спартака не основной состав. явно внутри клуба что-то происходит и ростов уже дома проигрывает тамбову...если про отсутствие финансов правда, лучше ростову зимой продать основных игроков, иначе получится как обычно, финишировали в зоне еврокубков, летом все разбежались по разным командам и в еврокубке стартует вообще другая команда! Норманн зимой наверняка уедит в топ -5 европейских чемпионатов и финансы ростова тут не повлияют на его решения. надеюсь Спартак приобретёт Шамуродова у ростова, слухи эти ходят последние два месяца. ну и хотелось бы без этих зимних чисток команды, которая реально претендует на место в лиги чемпионов, анжи, рубин, ростов, динамо...снова ростов?
VIPded
VIPded
   70 / 895
сегодня в 12:11
Не такой уж и бедный регион... Воруют просто...(((
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