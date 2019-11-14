Булыкин окончил магистерскую программу УЕФА

Бывший игрок сборной России, а ныне советник гендиректора «Локомотива» рассказал об обучении на магистерской программе УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту.

Булыкин завершил двухлетний курс обучения, который проходил вместе с Патриком Мбомой, Юрием Джоркаеффом, Дейвидасом Шемберасом и другими бывшими игроками сборных.

Мне этот курс очень сильно помог. Стал разбираться во многих аспектах управления клубом, в том, как строится структура клуба.

Уже могу разобраться в бюджете. На курсах мы разбирали бюджеты «Барселоны», «Реала», «Арсенала». Мы их изучали, сравнивали.

И теперь ты понимаешь, что это такое. Когда тебе приносят бюджет клуба, ты можешь его оценить и сделать предварительный анализ.



Здорово, когда рядом с тобой сидит Юрий Джоркаефф или Максвелл. Здесь учатся чемпионы мира и победители Лиги чемпионов. Против кого-то я играл, поэтому было очень приятно встретиться снова