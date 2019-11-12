ГлавнаяНовости

Каньенда рассказал о драке игроков «Ростова» после игры с ЦСКА в 2006 году

вчера, 18:13

Малавийский нападающий Исо Каньенда поделился историей о том, что происходило в раздевалке «Ростова», за который он выступал, после игры с ЦСКА в октябре 2006 года.

«Армейцы» тогда победили со счетом 2:1 и приблизились к чемпионскому титулу, который оформили спустя три недели во Владивостоке. 

Болельщики после матча ругались: «Вы продали игру». Слышать такое было очень больно. Как это – продали матч?! Мне ничего об этом не известно. Я в таких делах никогда не участвовал. После игры в раздевалке произошла потасовка. Одни кричали: «Это защитники виноваты!». Другие отвечали: «Нет, полузащитники!». Вся команда дралась! Только я не участвовал — в другой комнате сидел, с доктором. В столкновении с Игнашевичем получил сотрясение мозга. Поэтому и заменили — не мог больше играть. Крики, шум из-за стены раздевалки слышал.

Тем временем, сегодня в английской сборной возник свой конфликт во время сборов. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В РФС подтвердили, что сборная России не сыграет в новой форме
Вчера, 21:27 Комментарии7
Медведев передал стадион «Ростов-Арена» в собственность Ростовской области
Вчера, 17:35 Комментарии14
СМИ: Бердыев может завершить карьеру тренера
Вчера, 13:00 Комментарии72
Смолов вернулся на поле после травмы
10 ноября Комментарии3
Баста купил ростовскому СКА новый автобус
10 ноября ФотоКомментарии10
«Спартак» может пропустить зимний турнир Florida Cup
10 ноября Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   85 / 907
вчера в 23:53
ЦСКА при Жени часто что покупали! На моей памяти и 2 ЛИПОВЫХ ТП!
Армейская душа
Армейская душа ответил Don trambon
   60 / 907
вчера в 19:48
у спартака грязное пятно с 1922 года и по сей день. гыгыыг
Оно само по себе грядное пятно
Морозовский
Морозовский
   7 / 907
вчера в 19:36
Ну, не хвалить же друг друга за поражение!
beefs
beefs
   181 / 907
вчера в 19:03
Всякое бывает, это футбол...
mihaluch
mihaluch
   79 / 907
вчера в 18:58
Воспоминания давно прошедших дней.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   32 / 907
вчера в 18:46
Ну Гинер слишком умён же, чтобы влазить в драку))
cska plus
cska plus
   8 / 907
вчера в 18:38
Ростовчане вообще лрачуны.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Сергеевич вернулся1
   5 / 907
вчера в 18:36
Там, где "лучший менеджер", там скандалы, склоки, подковерные игры. И хорошо, что все закончилось...может быть.
Дрались ростовчане , а Гинер виноват??? Смешно!!!
dino-hsv
dino-hsv
   111 / 907
вчера в 18:33
опять этот договорняк вспомнили? ждем воспоминаний о цирке с зенитом из того же сезона? цска неплохо так начинают в сми поддавливать, одной женой селекционера не ограничивается
Don trambon
Don trambon ответил LOpp
   100 / 907
вчера в 18:31
Грязное пятно в истории цска
у спартака грязное пятно с 1922 года и по сей день. гыгыыг
Don trambon
Don trambon
   100 / 907
вчера в 18:30
По большому счёту какая разница уже?) Этих 2х команд уже нет, уже совершенно другой ЦСКА, а ростов темболее.
LOpp
LOpp
   24 / 907
вчера в 18:30
Грязное пятно в истории цска
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   32 / 907
вчера в 18:27
Там, где "лучший менеджер", там скандалы, склоки, подковерные игры. И хорошо, что все закончилось...может быть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   196 / 907
вчера в 18:24
Не знал, не видел, не участвовал. Кажется что-то слышал, а может просто в голове шумело после сотрясения..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100