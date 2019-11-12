Каньенда рассказал о драке игроков «Ростова» после игры с ЦСКА в 2006 году

вчера, 18:13

Малавийский нападающий поделился историей о том, что происходило в раздевалке «Ростова», за который он выступал, после игры с ЦСКА в октябре 2006 года.

«Армейцы» тогда победили со счетом 2:1 и приблизились к чемпионскому титулу, который оформили спустя три недели во Владивостоке.

Болельщики после матча ругались: «Вы продали игру». Слышать такое было очень больно. Как это – продали матч?! Мне ничего об этом не известно. Я в таких делах никогда не участвовал. После игры в раздевалке произошла потасовка. Одни кричали: «Это защитники виноваты!». Другие отвечали: «Нет, полузащитники!». Вся команда дралась! Только я не участвовал — в другой комнате сидел, с доктором. В столкновении с Игнашевичем получил сотрясение мозга. Поэтому и заменили — не мог больше играть. Крики, шум из-за стены раздевалки слышал.

Тем временем, сегодня в английской сборной возник свой конфликт во время сборов.