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«Арсенал» готовит 40 млн евро на трансфер запасного из «Ювентуса»

сегодня, 14:28

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал в ближайшее время может сменить команду. 

На 21-летнего футболиста претендует «Арсенал». Лондонский клуб отправлял скаутов на разведку, чтобы посмотреть на игрока в деле во время матча отборочного цикла Евро-2020 Турция - Исландия

«Канониры» готовы заплатить за турецкого защитника 40 млн евро.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ballak144
   6 / 860
сегодня в 15:52
После Луиса, Демирал вроде и не плох)
Сейчас в "Арсенале" такая смешная ситуация, что любое предложение фанатов в Твиттере звучит разумнее, чем любой шаг руководства или тренера, там везде некомпетентность, кроме Санллехи.

По сути, это именно фанаты выставили на трансферы Джаку, и они же вернули в команду Озила и Мустафи хотя бы в не самые важные матчи.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ballak144
   6 / 860
сегодня в 15:48
После Луиса, Демирал вроде и не плох)
Дело не в Луисе. Проблема "Арсенала" не в том, что у него нет защитников, а в том, что у него нет тренера. Те же Папа и Мустафи играли прилично в приличных командах, а в "Арсенал" кто не приезжает - сразу становится посмещищем.

И проблема главная в том, что в команде нету опорника. Вернее, он есть сейчас, Торрейра, но для тренера как бы нет. Проблема Вени была в том, что в конце при нем действительно не было опорника - и то мы видели, что когда Эль-Нени ставили на место опорника (хотя он средний игрок), команда прибавляла в надежности.

Все лучшие моменты "Арсенала" связаны с хорошими опорниками. Вийера, Жилберту Силва, вот это батьки были. Другой временный расцвет "Арсенала" связан с Сонгом и Персиком. Сонг вообще 14 голевых передач отдал - в первую очередь потому, что Персик мог пас через все поле в гол превратить.

Что касается слабоумного испанца, то он вобще не разбирается в футболе. Большую часть времени он играет в центре поля с албанской бараниной и Гендузенком. Гендузенок - бокс-ту-бокс, но достаточно неопытный еще, у него столько же потерь, сколько и отборов. Баран же просто стоял в центре поля и отдавал назад мячи, которые ему пасовали. Ну теперь фаны "Арсенала" выставили на транферы Джаку, слава богу, так этот слабоумный андалусиец Торрейру на место Джаки поставил. При это, что Торрейра опорник и любит там играть. Очевидно разумная модель - Торрейра в опорке, Гендузенок и Уиллок/Озилв центре.
ballak144
ballak144 ответил Так Себе Аналитик
   317 / 860
сегодня в 15:35
Не удивлюсь. Руководство уже официально поехало почти. Я не удивлюсь, если они сейчас и Себальоса выкупят, несмотря на то, что он ничего не показывает. Купили летом Тирни и Пепе. Тирни вообще не готов пока играть, один тайм может провести и сдыхает потом. Пепе вроде к концу нормально заиграл, но тут Эмеришка убрал его с поля вообще. Может, стоит взять сначала тренера, чтобы заиграли те игроки, которые есть? Я думаю, Эмери даже физруку Сереже и то проигрывает. Физрук Сережа по крайности хоть какую-то игру команде строит, пусть он все еще считает, что он в "Уфе", но его логика понятна. Но сколько можно мучить этого испанского бота, который вообще не понимает, где он находится и кто все эти футболисты рядом, и всех болельщиков, я не знаю.
После Луиса, Демирал вроде и не плох)
Sаshа
Sаshа ответил Заур-ЗВЕРЬ
   598 / 860
сегодня в 15:29
Просто смотрят на возраст и думают он талант, и в дальнейшем еще отыграв в Арсенале отобьет деньги)
талант, который не играет. не на того смотрят в Арсенале. тренера надо найти хорошего в первую очередь
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   210 / 860
сегодня в 15:20
Просто смотрят на возраст и думают он талант, и в дальнейшем еще отыграв в Арсенале отобьет деньги)
Nazi
Nazi
   341 / 860
сегодня в 15:15
Арсенал в коме уже. И походу надолго. кронке осталось лишь остаться владельцем хотя бы на 2 года и клуб можно смело хоронить..
Sаshа
Sаshа
   598 / 860
сегодня в 15:14
40 миллионов за футболиста, который не играет. Руководство Арсенала продолжает удивлять
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 860
сегодня в 15:09
Не удивлюсь. Руководство уже официально поехало почти.

Я не удивлюсь, если они сейчас и Себальоса выкупят, несмотря на то, что он ничего не показывает.

Купили летом Тирни и Пепе.

Тирни вообще не готов пока играть, один тайм может провести и сдыхает потом.

Пепе вроде к концу нормально заиграл, но тут Эмеришка убрал его с поля вообще.

Может, стоит взять сначала тренера, чтобы заиграли те игроки, которые есть? Я думаю, Эмери даже физруку Сереже и то проигрывает.

Физрук Сережа по крайности хоть какую-то игру команде строит, пусть он все еще считает, что он в "Уфе", но его логика понятна. Но сколько можно мучить этого испанского бота, который вообще не понимает, где он находится и кто все эти футболисты рядом, и всех болельщиков, я не знаю.
sihafazatron
sihafazatron
   24 / 860
сегодня в 14:44
КУпят и сделают его капитаном
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   71 / 860
сегодня в 14:40
Да арсенал весь шлак покупает потом удивляются почему команда на дне.
cska plus
cska plus
   8 / 860
сегодня в 14:39
Арсенал скоро станет совсем середнячком.
STVA 1
STVA 1
   167 / 860
сегодня в 14:29
У богатых свои причуды)))
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