«Арсенал» готовит 40 млн евро на трансфер запасного из «Ювентуса»

сегодня, 14:28

Защитник «Ювентуса» в ближайшее время может сменить команду.

На 21-летнего футболиста претендует «Арсенал». Лондонский клуб отправлял скаутов на разведку, чтобы посмотреть на игрока в деле во время матча отборочного цикла Евро-2020 Турция - Исландия.

«Канониры» готовы заплатить за турецкого защитника 40 млн евро.