«Арсенал» готовит 40 млн евро на трансфер запасного из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал в ближайшее время может сменить команду.
На 21-летнего футболиста претендует «Арсенал». Лондонский клуб отправлял скаутов на разведку, чтобы посмотреть на игрока в деле во время матча отборочного цикла Евро-2020 Турция - Исландия.
«Канониры» готовы заплатить за турецкого защитника 40 млн евро.
По сути, это именно фанаты выставили на трансферы Джаку, и они же вернули в команду Озила и Мустафи хотя бы в не самые важные матчи.
По сути, это именно фанаты выставили на трансферы Джаку, и они же вернули в команду Озила и Мустафи хотя бы в не самые важные матчи.
И проблема главная в том, что в команде нету опорника. Вернее, он есть сейчас, Торрейра, но для тренера как бы нет. Проблема Вени была в том, что в конце при нем действительно не было опорника - и то мы видели, что когда Эль-Нени ставили на место опорника (хотя он средний игрок), команда прибавляла в надежности.
Все лучшие моменты "Арсенала" связаны с хорошими опорниками. Вийера, Жилберту Силва, вот это батьки были. Другой временный расцвет "Арсенала" связан с Сонгом и Персиком. Сонг вообще 14 голевых передач отдал - в первую очередь потому, что Персик мог пас через все поле в гол превратить.
Что касается слабоумного испанца, то он вобще не разбирается в футболе. Большую часть времени он играет в центре поля с албанской бараниной и Гендузенком. Гендузенок - бокс-ту-бокс, но достаточно неопытный еще, у него столько же потерь, сколько и отборов. Баран же просто стоял в центре поля и отдавал назад мячи, которые ему пасовали. Ну теперь фаны "Арсенала" выставили на транферы Джаку, слава богу, так этот слабоумный андалусиец Торрейру на место Джаки поставил. При это, что Торрейра опорник и любит там играть. Очевидно разумная модель - Торрейра в опорке, Гендузенок и Уиллок/Озилв центре.
И проблема главная в том, что в команде нету опорника. Вернее, он есть сейчас, Торрейра, но для тренера как бы нет. Проблема Вени была в том, что в конце при нем действительно не было опорника - и то мы видели, что когда Эль-Нени ставили на место опорника (хотя он средний игрок), команда прибавляла в надежности.
Все лучшие моменты "Арсенала" связаны с хорошими опорниками. Вийера, Жилберту Силва, вот это батьки были. Другой временный расцвет "Арсенала" связан с Сонгом и Персиком. Сонг вообще 14 голевых передач отдал - в первую очередь потому, что Персик мог пас через все поле в гол превратить.
Что касается слабоумного испанца, то он вобще не разбирается в футболе. Большую часть времени он играет в центре поля с албанской бараниной и Гендузенком. Гендузенок - бокс-ту-бокс, но достаточно неопытный еще, у него столько же потерь, сколько и отборов. Баран же просто стоял в центре поля и отдавал назад мячи, которые ему пасовали. Ну теперь фаны "Арсенала" выставили на транферы Джаку, слава богу, так этот слабоумный андалусиец Торрейру на место Джаки поставил. При это, что Торрейра опорник и любит там играть. Очевидно разумная модель - Торрейра в опорке, Гендузенок и Уиллок/Озилв центре.
Я не удивлюсь, если они сейчас и Себальоса выкупят, несмотря на то, что он ничего не показывает.
Купили летом Тирни и Пепе.
Тирни вообще не готов пока играть, один тайм может провести и сдыхает потом.
Пепе вроде к концу нормально заиграл, но тут Эмеришка убрал его с поля вообще.
Может, стоит взять сначала тренера, чтобы заиграли те игроки, которые есть? Я думаю, Эмери даже физруку Сереже и то проигрывает.
Физрук Сережа по крайности хоть какую-то игру команде строит, пусть он все еще считает, что он в "Уфе", но его логика понятна. Но сколько можно мучить этого испанского бота, который вообще не понимает, где он находится и кто все эти футболисты рядом, и всех болельщиков, я не знаю.
Я не удивлюсь, если они сейчас и Себальоса выкупят, несмотря на то, что он ничего не показывает.
Купили летом Тирни и Пепе.
Тирни вообще не готов пока играть, один тайм может провести и сдыхает потом.
Пепе вроде к концу нормально заиграл, но тут Эмеришка убрал его с поля вообще.
Может, стоит взять сначала тренера, чтобы заиграли те игроки, которые есть? Я думаю, Эмери даже физруку Сереже и то проигрывает.
Физрук Сережа по крайности хоть какую-то игру команде строит, пусть он все еще считает, что он в "Уфе", но его логика понятна. Но сколько можно мучить этого испанского бота, который вообще не понимает, где он находится и кто все эти футболисты рядом, и всех болельщиков, я не знаю.