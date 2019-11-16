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«Милан» хочет отдать Пёнтека в аренду

сегодня, 13:40

Сообщается, что нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек может покинуть клуб в ближайшее время.

Руководство команды недовольно выступлениями и результативностью форварда в нынешнем сезоне. Боссы «россонери» намерены посмотреть, сможет ли поляк улучшить голевые показатели в ближайших матчах. Если Кшиштофу это не удастся, то клуб будет готов отправить его в аренду в зимнее трансферное окно. 

За развитием событий следит «Дженоа», который заинтересован в его возвращении. Ранее на Пёнтека также претендовал «Челси»

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   142 / 856
сегодня в 14:34
Всё сдался поляк
VIPded
VIPded
   62 / 856
сегодня в 14:07
Пентек явно саботирует, чтобы уйти ...(((
dimagas2
dimagas2
   106 / 856
сегодня в 13:56
В этом сезоне поляк никакой.
ОПС
ОПС
   279 / 856
сегодня в 13:53
Посмотрим.
cska plus
cska plus
   8 / 856
сегодня в 13:45
Отдав Пёнтека Милан точно окажется в пердиве итальянского образца.
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