«Милан» хочет отдать Пёнтека в аренду

Сообщается, что нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек может покинуть клуб в ближайшее время.
Руководство команды недовольно выступлениями и результативностью форварда в нынешнем сезоне. Боссы «россонери» намерены посмотреть, сможет ли поляк улучшить голевые показатели в ближайших матчах. Если Кшиштофу это не удастся, то клуб будет готов отправить его в аренду в зимнее трансферное окно.
За развитием событий следит «Дженоа», который заинтересован в его возвращении. Ранее на Пёнтека также претендовал «Челси».