«Милан» хочет отдать Пёнтека в аренду

сегодня, 13:40

Сообщается, что нападающий «Милана» может покинуть клуб в ближайшее время.

Руководство команды недовольно выступлениями и результативностью форварда в нынешнем сезоне. Боссы «россонери» намерены посмотреть, сможет ли поляк улучшить голевые показатели в ближайших матчах. Если Кшиштофу это не удастся, то клуб будет готов отправить его в аренду в зимнее трансферное окно.

За развитием событий следит «Дженоа», который заинтересован в его возвращении. Ранее на Пёнтека также претендовал «Челси».