Лукаку: «Сульшер хотел сохранить меня в МЮ»

сегодня, 20:39

Форвард «Интера» сообщил, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» хотел сохранить его в составе «красных дьяволов».

Я очень уважаю Сульшера. Он понял меня, когда я сказал в марте, что пришло время покинуть Англию. Я был в Премьер-Лиге еще 18-летним мальчиком, а теперь мне 26. Сульшер хотел сохранить меня в команде. Но я был готов к чему-то новому.