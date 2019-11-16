ГлавнаяНовости

Лукаку: «Сульшер хотел сохранить меня в МЮ»

сегодня, 20:39

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку сообщил, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хотел сохранить его в составе «красных дьяволов».

Я очень уважаю Сульшера. Он понял меня, когда я сказал в марте, что пришло время покинуть Англию. Я был в Премьер-Лиге еще 18-летним мальчиком, а теперь мне 26. Сульшер хотел сохранить меня в команде. Но я был готов к чему-то новому.

Напомним, что Лукаку перешел из МЮ в «Интер» в минувшее трансферное окно. Он сразу стал основным нападающим миланцев и отличается высокой результативностью в Серии А. К тому же у Лукаку сформировались хорошие отношения с партнерами по команде. Так, ранее сообщалось, что нападающий устроил для партнеров ужин за свой счет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент Торрейры прокомментировал слухи о скором уходе игрока из «Арсенала»
Сегодня, 20:05 Комментарии1
Конте охраняет полиция из-за угроз расправы
Сегодня, 09:20 Комментарии12
Бенитес рассказал о возможном возвращении в АПЛ
Вчера, 18:49 Комментарии2
Агент Кавани: «Возвращение в Серию А? Это возможно»
Вчера, 18:20 Комментарии0
Бэйл: «Мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за „Реал“»
Вчера, 17:15 Комментарии12
«Барселона» рассматривала вариант с приглашением Анри в качестве наставника
Вчера, 13:50 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   6 / 876
сегодня в 21:44
Да и сейчас неплохо пристроился.
VIPded
VIPded
   68 / 876
сегодня в 21:27
Жаль, Челси его не сохранил...(((
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100