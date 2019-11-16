Лукаку: «Сульшер хотел сохранить меня в МЮ»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку сообщил, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хотел сохранить его в составе «красных дьяволов».
Я очень уважаю Сульшера. Он понял меня, когда я сказал в марте, что пришло время покинуть Англию. Я был в Премьер-Лиге еще 18-летним мальчиком, а теперь мне 26. Сульшер хотел сохранить меня в команде. Но я был готов к чему-то новому.
Напомним, что Лукаку перешел из МЮ в «Интер» в минувшее трансферное окно. Он сразу стал основным нападающим миланцев и отличается высокой результативностью в Серии А. К тому же у Лукаку сформировались хорошие отношения с партнерами по команде. Так, ранее сообщалось, что нападающий устроил для партнеров ужин за свой счет.