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Бензема ответил президенту Федерации футбола Франции

сегодня, 20:34

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил президенту Федерации футбола Франции Ноэлю Ле Граэ, который ранее заявил, что нападающий больше не сыграет за национальную команду.

Ноэль, я думал, что вы не вмешиваетесь в решения тренера! Знайте, что только я и я один могу положить конец своей международной карьере. Если вы думаете, что я завершил карьеру в сборной, тогда дайте разрешение мне выступать за одну из стран, за которые я имею право играть, и тогда посмотрим.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что Бензема должен играть за сборную Франции.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
   259 / 876
сегодня в 22:09
Ты же сын беглых Алжирцев и что ты имеешь к Президенту Федерации футбола Франции?Лысый тоже из Алжира ,поэтому тебя и держит,другой бы давно выгнал!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил TypXXI
   50 / 876
сегодня в 22:02
Ну, французы те еще куски *****а. Ложанулись на евро16 без него, все помнят как проиграли середняку. А Бенз нормальный мужик.
Французы без него чемпионами мира стали
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   92 / 876
сегодня в 21:34
Здесь Бензема прав, решать должен тренер.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   233 / 876
сегодня в 21:29
Даже авторитет Зидана не помогает Бензу. 56ы
ДСА
ДСА
   158 / 876
сегодня в 20:57
В Алжир пусть едет
dzvinka
dzvinka
   40 / 876
сегодня в 20:43
а че ж ты такой модный за францию заигрался)) если такой алжирский внутри))
играл бы за алжир.
TypXXI
TypXXI
   811 / 876
сегодня в 20:42
Ну, французы те еще куски *****а. Ложанулись на евро16 без него, все помнят как проиграли середняку. А Бенз нормальный мужик.
Gelious
Gelious
   102 / 876
сегодня в 20:40
Да там, походу, свои аналоги Мутко и подставных тренеров ручных. Ну и помойка мерзкая.
cska plus
cska plus
   6 / 876
сегодня в 20:40
Бензема можно понять.
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