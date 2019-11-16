Бензема ответил президенту Федерации футбола Франции

Нападающий «Реала» ответил президенту Федерации футбола Франции Ноэлю Ле Граэ, который ранее заявил, что нападающий больше не сыграет за национальную команду.

Ноэль, я думал, что вы не вмешиваетесь в решения тренера! Знайте, что только я и я один могу положить конец своей международной карьере. Если вы думаете, что я завершил карьеру в сборной, тогда дайте разрешение мне выступать за одну из стран, за которые я имею право играть, и тогда посмотрим.