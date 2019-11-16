Ривалдо раскритиковал Тите за футболку с 10-м номером

Легендарный бразилец Ривалдо раскритиковал решение главного тренера сборной Бразилии Тите отдать 10-й номер на футболке в матче с Аргентиной.

Я смотрел матч Бразилия - Аргентина и мне было грустно, что футболку с 10-м номером отдали Пакете. Эту футболку знают и уважают во всем мире. Она не должна находиться на скамейке, ведь её носили Пеле, Ривелино, Зико, Ривалдо, Кака, Роналдиньо, Неймар.

Игрок не виноват ни в чем. У меня есть вопросы к тренеру и его помощникам. Они ведь знают вес этой футболки.