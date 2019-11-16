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Ривалдо раскритиковал Тите за футболку с 10-м номером

сегодня, 19:43

Легендарный бразилец Ривалдо раскритиковал решение главного тренера сборной Бразилии Тите отдать Лукасу Пакете 10-й номер на футболке в матче с Аргентиной.

Я смотрел матч Бразилия - Аргентина и мне было грустно, что футболку с 10-м номером отдали Пакете. Эту футболку знают и уважают во всем мире. Она не должна находиться на скамейке, ведь её носили Пеле, Ривелино, Зико, Ривалдо, Кака, Роналдиньо, Неймар.

Игрок не виноват ни в чем. У меня есть вопросы к тренеру и его помощникам. Они ведь знают вес этой футболки.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
   232 / 857
сегодня в 20:34
Себя не забыл упомянуть, а сам-то был достоин?
cska plus
cska plus
   7 / 857
сегодня в 19:54
Правильно возмущается.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   69 / 857
сегодня в 19:52
Да Тите физручина
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