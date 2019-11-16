ГлавнаяНовости

Мерет сообщил, кого считает лучшим вратарем мира

сегодня, 18:19

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет сообщил, кто был его кумиром в детстве, а также высказался о том, кого считает лучшим вратарем мира.  

В детстве моим кумиром был Джанлуиджи Буффон. Что касается современности, то ногами лучше всего играет Эдерсон, в то же время Алиссон дает своим защитникам больше уверенности, чем другие вратари. При этом я по-прежнему считаю, что лучший вратарь мира – Самир Ханданович.  

Отметим, что Ханданович остается основным голкипером «Интера», но при этом недавно появились данные, согласно которым клуб ищет ему замену.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Капитан «Витесса» поддержал Слуцкого
Сегодня, 18:19 Комментарии6
«Болонья» подтвердила, что Ибрагимович заинтересован в переходе
Сегодня, 16:24 Комментарии4
Агент Кальехона: «„Наполи“ представил нам свое предложение по контракту»
Сегодня, 16:14 Комментарии1
Годин - о конкуренции с «Ювентусом»: «Нам предстоит пройти еще долгий путь»
Сегодня, 15:55 Комментарии6
Ольмо: «Надеюсь сыграть на Евро-2020»
Сегодня, 14:04 Комментарии2
Х. Ларссон: «Я очень хотел забить „Арсеналу“ в финале Лиги чемпионов»
Сегодня, 13:06 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vastudio
vastudio
   383 / 849
сегодня в 18:51
Короче все кто в сериале играл)))
cska plus
cska plus
   8 / 849
сегодня в 18:42
На вкус и цвет друзей нет.
волгодон 2
волгодон 2
   64 / 849
сегодня в 18:29
Вот помню был Кермет,а это всего лишь Мерет)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100