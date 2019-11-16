Мерет сообщил, кого считает лучшим вратарем мира

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Голкипер «Наполи» сообщил, кто был его кумиром в детстве, а также высказался о том, кого считает лучшим вратарем мира.

В детстве моим кумиром был Джанлуиджи Буффон. Что касается современности, то ногами лучше всего играет Эдерсон, в то же время Алиссон дает своим защитникам больше уверенности, чем другие вратари. При этом я по-прежнему считаю, что лучший вратарь мира – Самир Ханданович.

Отметим, что Ханданович остается основным голкипером «Интера», но при этом недавно появились данные, согласно которым клуб ищет ему замену.