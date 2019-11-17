Шевченко: «Украина нашла бойцовские качества, чтобы переломить ход матча»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал ничью в заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 против команды Сербии.

Я рад, отбор действительно получился очень хорошим. По-моему, первый раз в истории мы прошли без поражений. Очень благодарен ребятам за сегодняшнюю игру – было непросто. Тем более, у наших болельщиков не было возможности приехать поддержать, а эта поддержка для нас очень важна.

Ребята не остановились, выполняли до конца то, что мы запланировали во время подготовки. На последних секундах мы забили тот гол, который нам был нужен. Сегодня получился хороший матч. Где-то во втором тайме, особенно в его начале, мы немного потеряли нить игры, ошиблись, пропустили гол. Но нашли в себе силы, желание, бойцовские качества, чтобы переломить ход матча.

Мы начали плохо первый тайм, а второй начали очень плохо. Будем говорить об этом с ребятами, потому что где-то не разобрались. Особенно ничего и не создали, но этот пенальти все-таки был. Я видел на повторе, мяч в руку попал, поэтому… Но команда не остановилась, продолжила играть. Сегодня был виден рисунок нашей игры, но не во всех моментах. Невозможно постоянно показывать хороший футбол, но мы к этому стремимся. Многие ребята неплохо проявили себя, я в целом доволен.

Мысли уже о Евро? Сейчас посмотрим жеребьевку, но они уже давно об этом. Мы строим планы, сейчас посмотрим жребий, будем готовиться к соперникам в товарищеских играх. Будем понимать, какая группа у нас будет, с кем можно сыграть контрольные поединки. Процесс уже пошел. Будем ждать жеребьевку.