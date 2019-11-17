ГлавнаяНовости

Шевченко: «Украина нашла бойцовские качества, чтобы переломить ход матча»

сегодня, 20:03
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия2 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью в заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 против команды Сербии.

Я рад, отбор действительно получился очень хорошим. По-моему, первый раз в истории мы прошли без поражений. Очень благодарен ребятам за сегодняшнюю игру – было непросто. Тем более, у наших болельщиков не было возможности приехать поддержать, а эта поддержка для нас очень важна.

Ребята не остановились, выполняли до конца то, что мы запланировали во время подготовки. На последних секундах мы забили тот гол, который нам был нужен. Сегодня получился хороший матч. Где-то во втором тайме, особенно в его начале, мы немного потеряли нить игры, ошиблись, пропустили гол. Но нашли в себе силы, желание, бойцовские качества, чтобы переломить ход матча.

Мы начали плохо первый тайм, а второй начали очень плохо. Будем говорить об этом с ребятами, потому что где-то не разобрались. Особенно ничего и не создали, но этот пенальти все-таки был. Я видел на повторе, мяч в руку попал, поэтому… Но команда не остановилась, продолжила играть. Сегодня был виден рисунок нашей игры, но не во всех моментах. Невозможно постоянно показывать хороший футбол, но мы к этому стремимся. Многие ребята неплохо проявили себя, я в целом доволен.

Мысли уже о Евро? Сейчас посмотрим жеребьевку, но они уже давно об этом. Мы строим планы, сейчас посмотрим жребий, будем готовиться к соперникам в товарищеских играх. Будем понимать, какая группа у нас будет, с кем можно сыграть контрольные поединки. Процесс уже пошел. Будем ждать жеребьевку.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Наставник «Краснодара» Матвеев: «Очень рады, что Газинский снова с нами»
Сегодня, 19:36 Комментарии0
Сборная России вылетела в Сан-Марино
Сегодня, 17:32 ФотоКомментарии12
Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией
Сегодня, 17:26 ВидеоКомментарии5
Сборная России: «Не всё получилось, но мы очень старались»
Сегодня, 10:14 Комментарии206
Рахимов высказался о поражении России в матче с Бельгией
Вчера, 23:57 Комментарии11
Газзаев – о Бельгии: «Там уровень другой, на каждой позиции играет звезда»
Вчера, 23:34 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Лиговский
Лиговский ответил dimagas2
   321 / 870
сегодня в 20:49
Дубль 2 ,для Славнова))) Шо?Мокшанин, не умеешь не пиши)))7 ошибок в 7-ми словах)))
Ты знаешь кто это?
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   332 / 870
сегодня в 20:48
Да какие там бойцовские качества, обычная игра.
Gruznoff
Gruznoff
   205 / 870
сегодня в 20:46
    drug01
    drug01
       79 / 870
    сегодня в 20:39
    Молодцы повезло!!!!
    mihaluch
    mihaluch
       88 / 870
    сегодня в 20:39
    Сыграли типичный товарняк.
    dimagas2
    dimagas2 ответил azures
       97 / 870
    сегодня в 20:37
    Дубль 2 ,для Славнова)))

    Шо?Мокшанин, не умеешь не пиши)))7 ошибок в 7-ми словах)))
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
       214 / 870
    сегодня в 20:33
    Обычная игра, в которой никому ничего не нужно было.
    cska plus
    cska plus
       4 / 870
    сегодня в 20:14
    Оскочили и радуйтесь.
    dimagas2
    dimagas2 ответил Питер Ман
       97 / 870
    сегодня в 20:09
    Неудач и поражений вам от всей страны
    Славнов твоя работа?))
    dimagas2
    dimagas2
       97 / 870
    сегодня в 20:08
    Ковеленко очень не понравился,а так все справялись не плохо.
    cadmiy
    cadmiy
       675 / 870
    сегодня в 20:08
    Ужасно повезло.
    Питер Ман
    Питер Ман
       56 / 870
    сегодня в 20:08
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100