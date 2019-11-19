Майка Ричардс: «Хендерсон – игрок мирового класса»

Бывший защитник сборной Англии высказался об игроках национальной команды – форварде и полузащитнике .

Харри Кейн – игрок мирового уровня. В полузащите у сборной нет исполнителей мирового класса. Хотя можно сказать, что Хендерсон – игрок такого масштаба, принимая во внимание то, чего он добился, а также стабильность его выступлений. Он выиграл Лигу чемпионов и качественно действовал в последние три или четыре года. Знаете что, я сделаю следующее заявление, я скажу, что Хендерсон – это футболист мирового уровня, и много его работы не замечают, потому что он не отдает 10 голевых передач за сезон и не забивает 10 голов за сезон.