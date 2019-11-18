Азар: «Бензема - лучший форвард в мире»

Нападающий «Реала» заявил, что форвард «сливочных» является лучшим в мире на своей позиции:

Легче играть против той команды, где нет Бензема. Он делает разницу, поэтому является в данный момент лучшим нападающим в мире. Он хорош не только в атаке, но при нем прогрессируют и партнеры. Плохо для него, что больше не вызывается в сборную. Однако для «Реала» это прекрасная новость.