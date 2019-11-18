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Азар: «Бензема - лучший форвард в мире»

вчера, 22:32

Нападающий «Реала» Эден Азар заявил, что форвард «сливочных» Карим Бензема является лучшим в мире на своей позиции:

Легче играть против той команды, где нет Бензема. Он делает разницу, поэтому является в данный момент лучшим нападающим в мире. Он хорош не только в атаке, но при нем прогрессируют и партнеры. Плохо для него, что больше не вызывается в сборную. Однако для «Реала» это прекрасная новость.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:32
По мне так Джеко не хуже бы смотрелся в Реале
рус фан
рус фан
   322 / 834
сегодня в 00:29
У Бенза слишком средняя реализация голевых моментов, игра в верху не самая сильная, да и скорость уже не та, конечно он неплохо играет в пас, но для ц/ф Реала слишком мало забивает в турнирах, уверен что и в этом сезоне он не будет лучшим в Испании по голам.
RamonCSKA
RamonCSKA
   224 / 834
вчера в 23:17
да по сравнению с чаловым он никто вообще
а если серьёзно, то просто не было сильных соперников сейчас, на поздней стадии ля увидим
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   35 / 834
вчера в 23:16
С переходом в Реал, Азар не только физическую форму потерял, но и решился рассудка)))
ColdSun1995
ColdSun1995
   433 / 834
вчера в 23:15
при нынешнем Левандовски? серьезно?))) ***ть, да условный Лукаку, которому наконец дали играть в футбол в Интере, уже сейчас сильнее Карима
Морозовский
Морозовский
   1 / 834
вчера в 23:05
Бензема хороший форвард, но лучший в природе не существует.
Ruslan3132
Ruslan3132
   197 / 834
вчера в 22:55
поэтому является в данный момент лучшим нападающим в мире.

Абсолютно согласен!
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