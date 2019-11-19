Манчини - об игре сборной Италии: «Давайте насладимся моментом»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал крупную победу своей команды над Арменией в отборочном матче Евро-2020:

Давайте насладимся моментом, выиграть все матчи группы в отборе — это что-то необычное. Нам нужно улучшить различные аспекты игры.

Мне будет трудно оставить некоторых игроков дома, когда я буду подбирать команду для финального турнира. Они все заслуживают того, чтобы быть там. У нас был правильный подход к игре, мы не случайно забили девять голов. Каждый игрок дал те ответы, которые я хотел получить. Все молодые футболисты прогрессируют.