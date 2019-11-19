ГлавнаяНовости

Манчини - об игре сборной Италии: «Давайте насладимся моментом»

сегодня, 08:20
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия9 : 1Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал крупную победу своей команды над Арменией в отборочном матче Евро-2020:

Давайте насладимся моментом, выиграть все матчи группы в отборе — это что-то необычное. Нам нужно улучшить различные аспекты игры.

Мне будет трудно оставить некоторых игроков дома, когда я буду подбирать команду для финального турнира. Они все заслуживают того, чтобы быть там. У нас был правильный подход к игре, мы не случайно забили девять голов. Каждый игрок дал те ответы, которые я хотел получить. Все молодые футболисты прогрессируют.

Ранее Манчини заявил, что не ожидал такой хорошей игры от своих подопечных. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Иммобиле: «Сборная Италии имеет сплочённый коллектив»
Сегодня, 08:46 Комментарии1
Майка Ричардс: «Хендерсон – игрок мирового класса»
Сегодня, 08:41 Комментарии1
Рэшфорд заявил, что оставил плохое начало сезона позади
Сегодня, 08:21 Комментарии2
Дзола: «Не ожидал такой игры от Томори за „Челси“»
Сегодня, 00:21 Комментарии3
Агент: «„Барселона“ и „Манчестер Сити“ интересуются Сенси»
Сегодня, 00:05 Комментарии0
Азар: «Бензема - лучший форвард в мире»
Вчера, 22:32 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   67 / 840
сегодня в 08:53
Ни кто наверное не ожидал от Италии таких успехов.
Морозовский
Морозовский
   1 / 840
сегодня в 08:40
Физрук, возвращайся в "Зенит" - будем вместе "наслаждаться"!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100