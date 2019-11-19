Рэшфорд заявил, что оставил плохое начало сезона позади

сегодня, 08:21

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии заявил, что оставил плохое начало сезона позади и вновь уверенно чувствует себя у ворот соперников.

Это был тяжелый период, но теперь я провожу матчи качественно и регулярно выхожу на поле. Мне, как форварду, это очень важно. Если ты не получаешь стабильное игровое время, у тебя нет уверенности у чужих ворот.

Отметим, что Рэшфорд забил девять голов в 10 последних матчах за клуб и сборную. В частности, он отправил мяч в ворота в недавнем матче Англии против Косово.