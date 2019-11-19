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Рэшфорд заявил, что оставил плохое начало сезона позади

сегодня, 08:21

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд заявил, что оставил плохое начало сезона позади и вновь уверенно чувствует себя у ворот соперников.  

Это был тяжелый период, но теперь я провожу матчи качественно и регулярно выхожу на поле. Мне, как форварду, это очень важно. Если ты не получаешь стабильное игровое время, у тебя нет уверенности у чужих ворот.

Отметим, что Рэшфорд забил девять голов в 10 последних матчах за клуб и сборную. В частности, он отправил мяч в ворота в недавнем матче Англии против Косово.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   243 / 840
сегодня в 08:45
Время покажет, у свиней тоже так было и что?
STVA 1
STVA 1
   133 / 840
сегодня в 08:24
Поглядим...
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