Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд заявил, что оставил плохое начало сезона позади и вновь уверенно чувствует себя у ворот соперников.
Это был тяжелый период, но теперь я провожу матчи качественно и регулярно выхожу на поле. Мне, как форварду, это очень важно. Если ты не получаешь стабильное игровое время, у тебя нет уверенности у чужих ворот.
Отметим, что Рэшфорд забил девять голов в 10 последних матчах за клуб и сборную. В частности, он отправил мяч в ворота в недавнем матче Англии против Косово.