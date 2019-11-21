Леви убеждал Анчелотти возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» был заинтересован в услугах главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти. По сведениям итальянских СМИ, недавно руководитель «шпор» Дэниел Леви пытался убедить итальянского специалиста возглавить «Тоттенхэм», однако до серьезных переговоров между сторонами дело не дошло.
Накануне наставником «шпор» был назначен Жозе Моуриньо. Португалец уже провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «Тоттенхэма». В частности, при общении с журналистами он признал ошибки, допущенные во время работы в предыдущих клубах.