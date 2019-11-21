Леви убеждал Анчелотти возглавить «Тоттенхэм»

21 ноября 2019, 22:52

«Тоттенхэм» был заинтересован в услугах главного тренера «Наполи» . По сведениям итальянских СМИ , недавно руководитель «шпор» Дэниел Леви пытался убедить итальянского специалиста возглавить «Тоттенхэм», однако до серьезных переговоров между сторонами дело не дошло.

Накануне наставником «шпор» был назначен . Португалец уже провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «Тоттенхэма». В частности, при общении с журналистами он признал ошибки, допущенные во время работы в предыдущих клубах.