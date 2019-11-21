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Леви убеждал Анчелотти возглавить «Тоттенхэм»

21 ноября 2019, 22:52

«Тоттенхэм» был заинтересован в услугах главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти. По сведениям итальянских СМИ, недавно руководитель «шпор» Дэниел Леви пытался убедить итальянского специалиста возглавить «Тоттенхэм», однако до серьезных переговоров между сторонами дело не дошло.

Накануне наставником «шпор» был назначен Жозе Моуриньо. Португалец уже провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «Тоттенхэма». В частности, при общении с журналистами он признал ошибки, допущенные во время работы в предыдущих клубах.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил КЭТиК
   90 / 831
вчера в 07:57
В лидеры Тоттенхэм не вывести, а в подвал скатиться вполне возможно.
Да ладно,в АПЛ все топы лихорадит и Челси(только стал набирать) Ман Юнайтед,Арсенал вообще,чего говорить,даже Ман Сити с шейхами не довольны! Так что,ТТХ не исключение,тем более никто от них в этом сезоне и не ждёт лидерства.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
вчера в 07:31
В лидеры Тоттенхэм не вывести, а в подвал скатиться вполне возможно.
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 05:38
Шпорам повезло.
Байкал-38.
Байкал-38.
   86 / 831
вчера в 04:33
Поглядим на переводчика.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил mangoх12
   328 / 831
вчера в 03:43
Причем тут Марадона???Он разве чего-то как тренер,а не как клоун добился???Как Вы поняли,что Анчелотти устарел как тренер???В Баварии он добился не меньше чем Пеп,в Наполи он тоже на уровне Наполи...Логика тут не при чем,здесь просто попахивает личной неприязнью к Карло с Вашей стороны
mangoх12
mangoх12 ответил Евгений Макрушин
   54 / 831
вчера в 03:01
Не уровень чего???По мне,так Карло как тренер,гораздо большего добился,чем Тоттенхэм как футбольный клуб
кому интресна история ? Марадона тоже многого добился, это ничего не значит что сегодня он может тренировать ведущие клубы ) Карло себя исчерпал как тренер , футбольный мир идет вперед а его схемы устарели.. в последнее время он ничего не добился.. Бавария Наполи . Почему то я думал что ты знаком с понятием логика.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил mangoх12
   328 / 831
вчера в 02:54
Не уровень чего???По мне,так Карло как тренер,гораздо большего добился,чем Тоттенхэм как футбольный клуб
dimagas2
dimagas2
   174 / 831
вчера в 00:41
Анчи видимо в Италии все устраивает.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 831
21 ноября в 23:30
Лучшие годы Канчелотти были в Милане.
mangoх12
mangoх12
   54 / 831
21 ноября в 23:06
папа карло давно не уровень
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