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«Барселона» рассматривает вариант с приглашением Почеттино

21 ноября 2019, 21:06

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино интересен «Барселоне».

Руководство каталонского клуба рассматривает вариант, при котором Почеттино заменит нынешнего наставника «сине-гранатовых» - Эрнесто Вальверде. Отмечается, что тренерская перестановка может произойти только по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» проявляет интерес к Почеттино.

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Все комментарии
galem72
galem72
   69 / 831
вчера в 10:43
Видимо, утиноиду "сан" неизвестно, что Поч сказал о тренерской работе в Испании, особенно в Барселоне, после Эспаньола. ))
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 09:23
Маурисио должен найти себе достойный клуб а не это логово гномовое.
RUSTY8
RUSTY8
   361 / 831
вчера в 07:10
Пакет когда тренировал коллаборационистов вроде плохо отзывался о Барсе. Так что не верю
neomessi
neomessi
   232 / 831
вчера в 06:02
Шило на мыло
NGYRZ
NGYRZ ответил Armyan4eG
   26 / 831
вчера в 06:00
Моуриньо тоже говорил, что не возглавит Ттх,
Головин говорил, что не уедет заграницу, пока Цска не станет чемионом,
Месси говорил, что завершает карьеру в сборной, потом быстро переобулся и прибежал.

Сейчас много кто что говорит...!
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 831
вчера в 05:36
Просто слухи
112910415
112910415
   67 / 831
вчера в 05:01
вариант хороший, но Почеттино не согласится, как известно
Djon_V
Djon_V ответил Armyan4eG
   472 / 831
вчера в 02:34
Никого не защищаю, но мы живём в мире, где слова мало что значат. Моуриньо говорил что не возглавит Тоттенхэм, Фабрегас говорил что не перейдёт в Челси... думаю этих примеров достаточно)
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 831
вчера в 00:12
Всяко лучше чем Вальверде))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   81 / 831
21 ноября в 22:52
А Ювентус включиться в борьбу?вахахахахаха
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 831
21 ноября в 22:44
Рано рассуждать, предаст Покет "Эспаньол" или нет, Месси еще не назначил нового тренера, он вполне доволен слабохарактерной тряпкой Эрнесто))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Князь сажал врагов на посох
   6 / 831
21 ноября в 22:26
И выиграет ее Юве))
Стеллс
Стеллс
   508 / 831
21 ноября в 22:04
Да уж.Хоть бы самого Почеттино послушали,те кто это пишет.В интервью на вопрос о возможности тренировать Барселону последовал короткий ответ-исключено.
DXTK
DXTK
   200 / 831
21 ноября в 22:02
Почет, сказал "если я останусь без работы тренера, лучше я буду работать на ферме у себя на родине,чем предпочту переход в Барселону, я эспаньолец и так будет всегда.

Так что это жирная утка.
lefte
lefte
   115 / 831
21 ноября в 21:48
Ага, ща он предаст Эспаньол и побежит тренировать второй клуб Барселоны
juvenale
juvenale ответил Князь сажал врагов на посох
   18 / 831
21 ноября в 21:35
За этого арга будет борьба.
тут как гном решит)))сильную личность он не потерпит))ему нужен тренер тряпка,такие и были последние годы у них
obana777
obana777
   87 / 831
21 ноября в 21:31
Время покажет.
Сантус
Сантус
   72 / 831
21 ноября в 21:24
В очередь .укины дети,в очередь....(С)...))
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   349 / 831
21 ноября в 21:19
Наркоманы, не?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 831
21 ноября в 21:19
За этого арга будет борьба.
dimagas2
dimagas2
   174 / 831
21 ноября в 21:13
Он их любит)))
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