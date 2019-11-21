«Барселона» рассматривает вариант с приглашением Почеттино

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино интересен «Барселоне».
Руководство каталонского клуба рассматривает вариант, при котором Почеттино заменит нынешнего наставника «сине-гранатовых» - Эрнесто Вальверде. Отмечается, что тренерская перестановка может произойти только по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» проявляет интерес к Почеттино.
Головин говорил, что не уедет заграницу, пока Цска не станет чемионом,
Месси говорил, что завершает карьеру в сборной, потом быстро переобулся и прибежал.
Сейчас много кто что говорит...!
Головин говорил, что не уедет заграницу, пока Цска не станет чемионом,
Месси говорил, что завершает карьеру в сборной, потом быстро переобулся и прибежал.
Сейчас много кто что говорит...!
Так что это жирная утка.
Так что это жирная утка.