Лукаку забивает не меньше 10 голов восьмой сезон подряд

Нападающий «Интера» отличился в игре 13-го тура чемпионата Италии против «Торино». Для форварда этот гол стал 10-м в текущем сезоне.

Лукаку забивает не меньше 10 голов за сезон уже восьмой год подряд.

Romelu Lukaku has scored 10+ league goals in each of his last eight season.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2012-13: 17 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2013-14: 15 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2014-15: 10 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2015-16: 18 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2016-17: 25 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2017-18: 16 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2018-19: 12 goals

🇮🇹 2019-20: 10 goals



Only 12 games needed this time. pic.twitter.com/ZBStbWOOkK