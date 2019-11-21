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Самые преданные. Рейтинг, в котором Акинфеев выше Месси

вчера, 17:39

«Соккер.ру» - о футболистах, которые способны на длительные отношения.

 Не пытаемся охватить весь мир, потому что в таком случае придется разговаривать о ноунеймах из азиатских лиг, где в силу менталитета продолжительные отношения между игроками и клубами случаются чаще. Впрочем, в конце вы узнаете имя футболиста, у которого самые долгие отношения с клубом прямо сейчас. Наш фокус сосредоточен на клубах высших лиг в топ-11 европейских чемпионатах: Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Россия, Португалия, Украина, Турция, Бельгия и Нидерланды.

7-10 место. Джорджо Кьеллини («Ювентус»; Италия) — 14 лет и 5 месяцев 

Капитан «Ювентуса» немного опередил капитана «Реала»: Кьеллини и Рамос присоединились к своим клубам летом 2005 года, только контракт Джорджо вступил в силу 1-го июля, в то время как Серхио перешел в «Реал» в последний день лета. А ведь Кьеллини до «Ювентуса» провел несколько лет в «Ливорно» и сезон в «Фиорентине», а в детстве действующая легенда «Старой Синьоры» и вовсе болел за «Милан».

7-10 место. Франческо Маньянелли («Сассуоло»; Италия) — 14 лет и 5 месяцев

Еще один капитан итальянского клуба остановился на той же отметке, что и Кьеллини. Маньянелли до «Сассуоло» успел поиграть за четыре клуба: «Губбио», «Кьево», «Фиорентина» и «Санджованнезе». С 2005-го клуба Маньянелли в «Сассуоло», в составе которого поиграл в четырех (!) разных дивизионах Италии — C2, C1, B и A. Недавно имя Франческо попало в заголовки в связи с дисквалификацией за богохульство, опытный футболист ругался недозволительными фразами во время футбольных матчей.

7-10 место. Ойер («Осасуна»; Испания) — 14 лет и 5 месяцев

Где «Сассуоло», там и «Осасуна». Ойер Санхурхо — воспитанник памплонского клуба, сейчас полузащитник, конечно, уже дослужился до капитанской повязки. Самое важное, что Ойера никогда не смущали вылеты «Осасуны» из Ла Лиги, которые случались не раз, несмотря на эти неприятности, он не соблазнялся предложениями остаться в Примере и каждый раз снова выкарабкивался в элитный дивизион вместе с родной командой.

7-10 место. Давид Сурутуса («Реал Сосьедад»; Испания) — 14 лет и 5 месяцев

Суру появился на свет во Франции, его мать родом с французских берегов Бискайского залива, а отец — из Страны Басков, куда и перевез семью вскоре после рождения маленького Давида. В 8 лет Сурутуса попал в академию «Реал Сосьедада», и с тех пор его судья неразрывно связана с этим баскским клубом. Давид играл за вторую команда «Сосьедада» в Сегунде B, затем помог главной команде выбраться из Сегунды в элиту, где уже десятый сезон выступает за «бело-голубых». Правда, твердого места в основе у верного Суру сейчас нет.

6 место. Марк Нобл («Вест Хэм»; Англия) — 14 лет и 11 месяцев

В детстве Нобл мечтал о дебюте за «Арсенал», в школе которого провел два года, но потом перешел в «Вест Хэм» и думать забыл о других клубах. Марк в пяти матчах от большого юбилея — 500 матчей в составе «Вест Хэма».

4-5 место. Томас Кесслер («Кельн»; Германия) — 15 лет и 5 месяцев

Своего рода уникальный случай преданности. Этот двухметровый дядя Томас, уроженец Кельна и воспитанник «Кельна», никогда не был первым номером в своей команде за все 15 с  половиной лет служения «козлам». За все это время Кесслер сыграл всего лишь в 32 матчах — по две игры за сезон в среднем. Умудряется же сохранять мотивацию и делать рутинную работу годами, практически не получая шансов проявить себя на футбольном поле.

4-5 место. Серхио Альварес («Сельта»; Испания) — 15 лет и 5 месяцев

Не столь строга судьба к коллеге и ровеснику Кесслера с севера Испании, все-таки Альварес за родную «Сельту» провел уже почти 200 матчей, но своего шанса ждал очень долго. Только в 28 лет Серхио стал основным голкипером главной команды, правда, долго продержаться в этом статусе не сумел, сейчас он проигрывает конкуренцию молодому Рубену Бланко, другому воспитаннику «Сельты», который моложе на 9 лет.

3 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) — 15 лет и 11 месяцев

Почти 16 лет Лионель Месси выступает за первую команду «Барселону», а в следующем году великий футболист отметит 20-летие со дня своего переезда в Испанию. Аргентинец пока не спешит продлевать контракт с «Барселоной», но если решит оставаться сине-гранатовым до конца, то вполне может довести количество сезонов за «Барсу» до 20-ти.

2 место. Лоик Перрен («Сент-Этьен»; Франция) — 16 лет и 5 месяцев

Несмотря на периодический интерес из АПЛ, Перрен всегда оставался верен «Сент-Этьену» - единственному клубу в своей карьере. Лоик до сих пор играет в основе «зеленых», на его счету уже 453 матча за «Сент-Этьен», и это третий результат в истории клуба! Перрен уже увековечил свое имя в песнях болельщиков, которые будут прославлять его и после завершения карьеры.

1 место. Игорь Акинфеев (ЦСКА; Россия) — 16 лет и 11 месяцев

В ведущих европейских чемпионатах нет футболиста, который поддерживал бы отношения со своим клубом дольше капитана ЦСКА. Скоро исполнится 17 лет со дня появления Акинфеева в первой команде ЦСКА, а вообще он уже почти 30 лет на службе в армейском клубе. Такая верность заслуживает уважения. Салют, Игорь!

Кто самый преданный футболист в мире прямо сейчас?

Наверняка у самых любопытных созрел такой вопрос. Что ж, отвечаем: на данный момент самые длительные отношения «игрок — клуб» у 40-летнего вратаря Хитоси Согахаты и японского клуба «Касима Антлерс». Без одного месяца 22 года!

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   189 / 836
вчера в 22:13
Обойти Месси дорого стоит.
Не каждому такое под силу.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   429 / 836
вчера в 21:18
Может ты прав. Может Гинер говорил это. Но факт остаётся фактом Хонда ушел. Вагнер уходил приходил когда хотел. И дзагоев и Акинфеев могли уйти но или не было спроса или не хотели. ЦСКА тут не виноват.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил ЦСКА 06
   28 / 836
вчера в 21:11
Понимаю тебя, ты болельщик ЦСКА и будешь всеми фибрами души защищать все, что связано с клубом. Ерема, это другая история и президент просто открестился от загнанного коня, который имел неосторожность сделать то, что всем известно. А про "предателя" Хонды материала достаточно, есть интервью, как самого японца, так и вашего президента.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил mihaluch
   32 / 836
вчера в 21:03
Уже не знают куда этого Акинфеева воткнуть.
У тебя претензии к УЕФА ?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил nogganov_01
   32 / 836
вчера в 21:02
кто навязывает "крутость"??? ты слова из контекста не вырывай, или не умеешь вникать в суть? ты конечно на кураже привел мне такой прям пример из соккера по годам и месяцам, так гордо что аж не соизволил себе как то проанализировать суть преданности. а теперь по факту: Месси игры на клубном уровне - 730 Акинфеев игры на клубном уровне - 630 и тут не учитываются всякие левые товарняки, тут конкретно игры: чемпионата, кубка страны и еврокубки! и кто теперь преданнее??? получается Месси то провел больше игр за совой клуб чем Акинфеев и у кого значимости больше получается??? вот тебе и математический факт!
Еще раз вникни.Речь не идет о количестве игр за клуб. Речь идет о годах, проведенных к клубе. Они именно такой критерий выбрали ( срок пребывания в клубе, а не количество матчей). А по поводу "крутости" - это твой термин. Ты стал сравнивать Мессси и Акинфеева по крутости. Так что успокойся, возьми себя в руки и признай, что Акинфеев в своем клубе провел больше времени, чем Месси в своем. Это факт неоспоримый.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил FCSM всегда первый
   115 / 836
вчера в 21:01
Вратаришка
Если он вратаришка,то ты, сударь, ТРОЛЛИШКА.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Сергеевич вернулся1
   429 / 836
вчера в 20:54
Гинер даже Еременко не назвал предателем. Это неправда.
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   374 / 836
вчера в 20:16
Вратаришка
andrefino13
andrefino13 ответил nogganov_01
   199 / 836
вчера в 20:07
Выбери большой дуб, хорошенько разгонись прямо в него, и самое главное, что бы не случилось, не останавливайся.
viv
viv ответил mihaluch
   287 / 836
вчера в 19:58
После матча сборных с Бельгией Гильерме втыкали везде где только можно....разве не видел..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил ЦСКА 06
   28 / 836
вчера в 19:51
Кем он назвал Хонду после всего?). "Предатель"). Вот и весь сказ.
viv
viv ответил BenderBender
   287 / 836
вчера в 19:45
Антирекорд это - 1:18 и 0:7........0:5 Краснодар проиграл Базелю...так что 1:5 не котируется как антирекорд....учи математику....
andrefino13
andrefino13 ответил Сергеевич вернулся1
   199 / 836
вчера в 19:44
Когда говоришь о футболистах и их ущемлении, всегда помни, сколько они получают денег, и сколько зарабатывают учитель, мед работник, и сразу легче станет.)))
blitz
blitz ответил BenderBender
   310 / 836
вчера в 19:44
Конечно понимаю, про своих дырявых вратаришек тебе говорить не с руки.
nogganov_01
nogganov_01 ответил ЦСКА 06
   827 / 836
вчера в 19:43
Ну соккер в будущем для тебя лично покажет статистику матчей за клуб. А тут статистика другая
это просто статистика с другим приоритетом, тот момент когда можно сказать: главное не качество а количество. именно такой посыл тут.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Сергеевич вернулся1
   429 / 836
вчера в 19:42
Скандала не было. Он просто ушел бесплатно. А то что хотел переподписать хорошего игрока это не грех. Любой бы пытался это сделать. Но скандала не было было обидно что теряем такого игрока.
nogganov_01
nogganov_01 ответил andrefino13
   827 / 836
вчера в 19:41
Вот такие как ты - это диагноз. Тебе дали цифры, ФАКТЫ, а кто прав не прав, это тебе на первый и Россия, каналы, но придётся подождать, там шесть лет жуют тему, никак не проглотят, придётся подождать, пока поколение сменится.
    mihaluch
    mihaluch
       97 / 836
    вчера в 19:41
    Уже не знают куда этого Акинфеева воткнуть.
    BenderBender
    BenderBender ответил blitz
       177 / 836
    вчера в 19:39
    При чем тут они? Дыркинфеев на них ровняется?
    Но важно, что ты написал ТОЖЕ))) ПОНИМАЕШЬ?)))
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил nogganov_01
       429 / 836
    вчера в 19:38
    Ну соккер в будущем для тебя лично покажет статистику матчей за клуб. А тут статистика другая
    BenderBender
    BenderBender ответил viv
       177 / 836
    вчера в 19:38
    Антирекорд - это 43 и 1-5
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил ЦСКА 06
       28 / 836
    вчера в 19:37
    И это верно. Но сколько мурижил ваш президент футболиста, до окончания контракта?). Милан же предлагал неплохие бабки за него. Гинеру все мало было. В результате все кончилось травмой японца. Да и не хотел он Хонду отпускать, пытаясь переподписать футболиста. В результате скандал.
    andrefino13
    andrefino13 ответил nogganov_01
       199 / 836
    вчера в 19:37
    Вот такие как ты - это диагноз. Тебе дали цифры, ФАКТЫ, а кто прав не прав, это тебе на первый и Россия, каналы, но придётся подождать, там шесть лет жуют тему, никак не проглотят, придётся подождать, пока поколение сменится.
    nogganov_01
    nogganov_01 ответил Ваня лучший
       827 / 836
    вчера в 19:30
    У тебя проблемы с пониманием текста? Давай поясню. Речь идет именно о преданности, а не о крутизне. А преданность определяется сроком пребывания игрока в клубе. Тебе надо пояснять почему 16 лет и 11 месяцев ( срок пребывания Акинфеева в клубе) больше чем 15 лет и 11 месяцев ( срок пребывания Месси в клубе) , или сам сообразишь. Такой номинации как " крутизна" в футболе вообще не существует. А то, что Акинфеев на сегодня самый преданный своему клубу футболист в Европе - это медицинский факт.
    кто навязывает "крутость"??? ты слова из контекста не вырывай, или не умеешь вникать в суть? ты конечно на кураже привел мне такой прям пример из соккера по годам и месяцам, так гордо что аж не соизволил себе как то проанализировать суть преданности.
    а теперь по факту:

    Месси игры на клубном уровне - 730
    Акинфеев игры на клубном уровне - 630

    и тут не учитываются всякие левые товарняки, тут конкретно игры: чемпионата, кубка страны и еврокубки!

    и кто теперь преданнее???
    получается Месси то провел больше игр за совой клуб чем Акинфеев и у кого значимости больше получается???

    вот тебе и математический факт!
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил Сергеевич вернулся1
       429 / 836
    вчера в 19:30
    Хонда ушел когда контракт закончился. Любой игрок может уйти когда заканчивается контракт даже если Гигер этого не хочет. Не хочешь играть в клубе не продлевай контракт
    kozanostra007bond
    kozanostra007bond
       792 / 836
    вчера в 19:28
    Это из ныне играющих? Так-то Мальдини за Милан играл 25 лет
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил Ваня лучший
       28 / 836
    вчера в 19:23
    Это называется старческий маразм. Ничего. Бывает.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил Евгений Быстров
       28 / 836
    вчера в 19:19
    Я чё, тут диктант пишу?))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил Ваня лучший
       28 / 836
    вчера в 19:18
    Вот видишь сразу "фантазер".. Че неправда что-ли?) Дзагу замариновал в клубе. Кому он накер теперь нужен?. Потом будете считать и говорить, умиляясь о верности осетина. Хонда раскусил вашего любимого и просто сбежал со словами:"Гинер не давал мне свободу" Ну возрази теперь, что это было не так?). В свойственной своей манере. Ты же всегда прав!)
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответил Сергеевич вернулся1
       275 / 836
    вчера в 19:17
    Тет-а-тет.А не тет на тет...
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