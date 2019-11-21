Самые преданные. Рейтинг, в котором Акинфеев выше Месси

вчера, 17:39

«Соккер.ру» - о футболистах, которые способны на длительные отношения.

Не пытаемся охватить весь мир, потому что в таком случае придется разговаривать о ноунеймах из азиатских лиг, где в силу менталитета продолжительные отношения между игроками и клубами случаются чаще. Впрочем, в конце вы узнаете имя футболиста, у которого самые долгие отношения с клубом прямо сейчас. Наш фокус сосредоточен на клубах высших лиг в топ-11 европейских чемпионатах: Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Россия, Португалия, Украина, Турция, Бельгия и Нидерланды.

7-10 место. Джорджо Кьеллини («Ювентус»; Италия) — 14 лет и 5 месяцев

Капитан «Ювентуса» немного опередил капитана «Реала»: Кьеллини и Рамос присоединились к своим клубам летом 2005 года, только контракт Джорджо вступил в силу 1-го июля, в то время как Серхио перешел в «Реал» в последний день лета. А ведь Кьеллини до «Ювентуса» провел несколько лет в «Ливорно» и сезон в «Фиорентине», а в детстве действующая легенда «Старой Синьоры» и вовсе болел за «Милан».

7-10 место. Франческо Маньянелли («Сассуоло»; Италия) — 14 лет и 5 месяцев

Еще один капитан итальянского клуба остановился на той же отметке, что и Кьеллини. Маньянелли до «Сассуоло» успел поиграть за четыре клуба: «Губбио», «Кьево», «Фиорентина» и «Санджованнезе». С 2005-го клуба Маньянелли в «Сассуоло», в составе которого поиграл в четырех (!) разных дивизионах Италии — C2, C1, B и A. Недавно имя Франческо попало в заголовки в связи с дисквалификацией за богохульство, опытный футболист ругался недозволительными фразами во время футбольных матчей.

7-10 место. Ойер («Осасуна»; Испания) — 14 лет и 5 месяцев

Где «Сассуоло», там и «Осасуна». Ойер Санхурхо — воспитанник памплонского клуба, сейчас полузащитник, конечно, уже дослужился до капитанской повязки. Самое важное, что Ойера никогда не смущали вылеты «Осасуны» из Ла Лиги, которые случались не раз, несмотря на эти неприятности, он не соблазнялся предложениями остаться в Примере и каждый раз снова выкарабкивался в элитный дивизион вместе с родной командой.

7-10 место. Давид Сурутуса («Реал Сосьедад»; Испания) — 14 лет и 5 месяцев

Суру появился на свет во Франции, его мать родом с французских берегов Бискайского залива, а отец — из Страны Басков, куда и перевез семью вскоре после рождения маленького Давида. В 8 лет Сурутуса попал в академию «Реал Сосьедада», и с тех пор его судья неразрывно связана с этим баскским клубом. Давид играл за вторую команда «Сосьедада» в Сегунде B, затем помог главной команде выбраться из Сегунды в элиту, где уже десятый сезон выступает за «бело-голубых». Правда, твердого места в основе у верного Суру сейчас нет.

6 место. Марк Нобл («Вест Хэм»; Англия) — 14 лет и 11 месяцев

В детстве Нобл мечтал о дебюте за «Арсенал», в школе которого провел два года, но потом перешел в «Вест Хэм» и думать забыл о других клубах. Марк в пяти матчах от большого юбилея — 500 матчей в составе «Вест Хэма».

4-5 место. Томас Кесслер («Кельн»; Германия) — 15 лет и 5 месяцев

Своего рода уникальный случай преданности. Этот двухметровый дядя Томас, уроженец Кельна и воспитанник «Кельна», никогда не был первым номером в своей команде за все 15 с половиной лет служения «козлам». За все это время Кесслер сыграл всего лишь в 32 матчах — по две игры за сезон в среднем. Умудряется же сохранять мотивацию и делать рутинную работу годами, практически не получая шансов проявить себя на футбольном поле.

4-5 место. Серхио Альварес («Сельта»; Испания) — 15 лет и 5 месяцев

Не столь строга судьба к коллеге и ровеснику Кесслера с севера Испании, все-таки Альварес за родную «Сельту» провел уже почти 200 матчей, но своего шанса ждал очень долго. Только в 28 лет Серхио стал основным голкипером главной команды, правда, долго продержаться в этом статусе не сумел, сейчас он проигрывает конкуренцию молодому Рубену Бланко, другому воспитаннику «Сельты», который моложе на 9 лет.

3 место. («Барселона»; Аргентина) — 15 лет и 11 месяцев

Почти 16 лет Лионель Месси выступает за первую команду «Барселону», а в следующем году великий футболист отметит 20-летие со дня своего переезда в Испанию. Аргентинец пока не спешит продлевать контракт с «Барселоной», но если решит оставаться сине-гранатовым до конца, то вполне может довести количество сезонов за «Барсу» до 20-ти.

2 место. Лоик Перрен («Сент-Этьен»; Франция) — 16 лет и 5 месяцев

Несмотря на периодический интерес из АПЛ , Перрен всегда оставался верен «Сент-Этьену» - единственному клубу в своей карьере. Лоик до сих пор играет в основе «зеленых», на его счету уже 453 матча за «Сент-Этьен», и это третий результат в истории клуба! Перрен уже увековечил свое имя в песнях болельщиков, которые будут прославлять его и после завершения карьеры.

1 место. Игорь Акинфеев ( ЦСКА ; Россия) — 16 лет и 11 месяцев

В ведущих европейских чемпионатах нет футболиста, который поддерживал бы отношения со своим клубом дольше капитана ЦСКА . Скоро исполнится 17 лет со дня появления Акинфеева в первой команде ЦСКА , а вообще он уже почти 30 лет на службе в армейском клубе. Такая верность заслуживает уважения. Салют, Игорь!

Кто самый преданный футболист в мире прямо сейчас?

Наверняка у самых любопытных созрел такой вопрос. Что ж, отвечаем: на данный момент самые длительные отношения «игрок — клуб» у 40-летнего вратаря Хитоси Согахаты и японского клуба «Касима Антлерс». Без одного месяца 22 года!