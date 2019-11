Кавани стал восьмым южноамериканским игроком, забившим 50 голов за сборную

Форвард сборной Уругвая стал восьмым южноамериканским игроком, забившим 50 голов в матчах за национальную команду. Лидером по этому показателю является Пеле. Он забил 77 голов в играх за сборную Бразилии.

Edinson Cavani is the latest South American player to score 50 international goals 🙌



7️⃣7️⃣ Pele

7️⃣0️⃣ Lionel Messi

6️⃣2️⃣ Ronaldo

6️⃣1️⃣ Neymar

5️⃣9️⃣ Luis Suarez

5️⃣5️⃣ Romario

5️⃣4️⃣ Gabriel Batistuta

5️⃣0️⃣ Edinson Cavani pic.twitter.com/12Jc59pjpB