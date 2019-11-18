Роналду: «Я побью рекорд по голам за сборную»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о намерении побить мировой рекорд по голам за сборную.
Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью.
Рекорд по голам за сборную принадлежит иранскому нападающему Али Даеи - на его счету 109 голов за национальную команду в международных матчах. В активе Роналду - 99 мячей.
Ранее Криштиану заявил, что сборная Португалии не является фаворитом предстоящего чемпионата Европы.
Я не знал что МАRCA это газетенка)
Я не знал что МАRCA это газетенка)
Скрывайте все подобное тогда уж.
Скрывайте все подобное тогда уж.
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С каких пор это стало скрываться под спойлер?
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С каких пор это стало скрываться под спойлер?
– Мне нравится стиль, который он прививает команде. Мы стали больше владеть мячом и чаще атаковать. Мы чувствуем себя увереннее, создаем много голевых моментов. И даже если мы не все из них реализуем, для нас важно, что они есть.
Мы лидируем в чемпионате и ставим перед собой задачу победить во всех турнирах. Я очень счастлив из-за того, что все эти изменения происходят. Это дает нам больше уверенности.
А вот что было после недавних замен:
Роналду обратился к Сарри на португальском языке, назвав специалиста «сукиным сыном».
– Мне нравится стиль, который он прививает команде. Мы стали больше владеть мячом и чаще атаковать. Мы чувствуем себя увереннее, создаем много голевых моментов. И даже если мы не все из них реализуем, для нас важно, что они есть.
Мы лидируем в чемпионате и ставим перед собой задачу победить во всех турнирах. Я очень счастлив из-за того, что все эти изменения происходят. Это дает нам больше уверенности.
А вот что было после недавних замен:
Роналду обратился к Сарри на португальском языке, назвав специалиста «сукиным сыном».