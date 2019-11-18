Роналду: «Я побью рекорд по голам за сборную»

сегодня, 10:45

Нападающий сборной Португалии рассказал о намерении побить мировой рекорд по голам за сборную.

Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью.

Рекорд по голам за сборную принадлежит иранскому нападающему - на его счету 109 голов за национальную команду в международных матчах. В активе Роналду - 99 мячей.

Ранее Криштиану заявил, что сборная Португалии не является фаворитом предстоящего чемпионата Европы.