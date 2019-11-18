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Роналду: «Я побью рекорд по голам за сборную»

сегодня, 10:45

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о намерении побить мировой рекорд по голам за сборную.

Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью.

Рекорд по голам за сборную принадлежит иранскому нападающему Али Даеи - на его счету 109 голов за национальную команду в международных матчах. В активе Роналду - 99 мячей.

Ранее Криштиану заявил, что сборная Португалии не является фаворитом предстоящего чемпионата Европы.

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Все комментарии
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин ответил Roman Borovikov
сегодня в 12:23
А ты смешной
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин ответил чемпионство с душком
сегодня в 12:22
А ты их себе за уши подтяни и не лопнут
112910415
112910415
   317 / 846
сегодня в 12:21
главное - команда, личные рекорды второстепенны, бла-бла ...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   383 / 846
сегодня в 12:07
а стринги не лопнут?
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   33 / 846
сегодня в 11:57
Ну Литва, Люксенбург, Фарреры ждут когда в следующий раз ты им напихаешь)
drug01
drug01
   76 / 846
сегодня в 11:52
Цель поставлена удачи!
Agamaga
Agamaga
   96 / 846
сегодня в 11:43
Не говори гоп. А то очередной Пайет отправит тебя лечит связки.
cevin cigan
cevin cigan ответил sihafazatron
   366 / 846
сегодня в 11:40
Жаль только на евро не будет Литвы, придётся ждать отбор к чм)
А этот Али Даеи забивал исключительно бразильцам с испанцами? С таким же Катарам и Ливанами наколотил свою стату!
NGYRZ
NGYRZ
   22 / 846
сегодня в 11:34
Давай Рон, главное, здоровье чтоб не подвело!
FERIS
FERIS
   164 / 846
сегодня в 11:18
Рон побьет рекорд и тода можно будет завязывать со сборной.
FERIS
FERIS
   164 / 846
сегодня в 11:16
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       113 / 846
    сегодня в 11:13
    С левых пенок?
    Виссарионович
    Виссарионович ответил Gelious
       23 / 846
    сегодня в 11:09
    Опровергли первое или второе?

    Я не знал что МАRCA это газетенка)
    Gelious
    Gelious
       71 / 846
    сегодня в 11:08
    Сделай это. Сектанты уже почуяли опасность и начали пылать и орать в комментариях. Это ж какой праздник будет, как же подорвет котолонцев
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответил Аpбитр
       3 / 846
    сегодня в 11:06
    "гей" - троллинг, как минимум. Вопрос закрыт.
    Серьезно? Вроде троллинг клуба скрывался, а не футбольных персон. А Петухеев, Шлюба, Семьлихов и подобное не троллинг?
    Скрывайте все подобное тогда уж.
    Аpбитр
    Аpбитр ответил Миша Вилков
       249 / 846
    сегодня в 11:04
    Опять этот гей-нарцисс. ------------------------------------------------------ С каких пор это стало скрываться под спойлер?
    "гей" - троллинг, как минимум. Вопрос закрыт.
    Миша Вилков
    Миша Вилков
       3 / 846
    сегодня в 11:01
    Опять этот гей-нарцисс.
    ------------------------------------------------------
    С каких пор это стало скрываться под спойлер?
    Gelious
    Gelious ответил Виссарионович
       71 / 846
    сегодня в 11:00
    - Что вы думаете о Сарри? – Мне нравится стиль, который он прививает команде. Мы стали больше владеть мячом и чаще атаковать. Мы чувствуем себя увереннее, создаем много голевых моментов. И даже если мы не все из них реализуем, для нас важно, что они есть. Мы лидируем в чемпионате и ставим перед собой задачу победить во всех турнирах. Я очень счастлив из-за того, что все эти изменения происходят. Это дает нам больше уверенности. А вот что было после недавних замен: Роналду обратился к Сарри на португальском языке, назвав специалиста «сукиным сыном».
    Это опровергли уже, если вы не знали. Меньше верьте левым газетенкам. Мне казалось, в 2019м году люди должны быть в курсе уже, что не все газеты и всегда правду говорят. Одна газетенка выдала, а другие люди радостно повелись
    Виссарионович
    Виссарионович
       23 / 846
    сегодня в 10:58
    - Что вы думаете о Сарри?

    – Мне нравится стиль, который он прививает команде. Мы стали больше владеть мячом и чаще атаковать. Мы чувствуем себя увереннее, создаем много голевых моментов. И даже если мы не все из них реализуем, для нас важно, что они есть.

    Мы лидируем в чемпионате и ставим перед собой задачу победить во всех турнирах. Я очень счастлив из-за того, что все эти изменения происходят. Это дает нам больше уверенности.

    А вот что было после недавних замен:
    Роналду обратился к Сарри на португальском языке, назвав специалиста «сукиным сыном».
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       82 / 846
    сегодня в 10:57
    Весь футборльный мир жил и не знал о "великом" рекорде Али Даеи, да всем похрен. А вот Кристи себя нахвалиться хочет, девочка недавно говорила, что личные рекорды его не интересует, а на самом деля Я на первом месте, мерзость.
    Миша Вилков
    Миша Вилков
       3 / 846
    сегодня в 10:53
      VIPded
      VIPded
         81 / 846
      сегодня в 10:47
      Карликам с пеналей набьет, кто бы сомневался...)))
      sihafazatron
      sihafazatron
         17 / 846
      сегодня в 10:47
      Жаль только на евро не будет Литвы, придётся ждать отбор к чм)
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