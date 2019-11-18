Рекорд, который падёт. Достойная цель для Роналду

вчера, 22:19

Криштиану хочет войти в историю как самый результативный игрок национальных сборных, и «Соккер.ру» уверен, что Роналду побьет рекорд Али Даеи.

О чем речь?

По итогам ноябрьских матчей в составе сборной Португалии Криштиану Роналду приблизил себя к рекорду, который с большой вероятностью станет «вечным» - речь о количестве голов за национальную команду. Забив три мяча в ворота Литвы и гол Люксембургу, португалец довел общее количество своих голов в составе сборной до 99. За всю историю футбола только один футболист забил на международном уровне больше, чем Роналду, который не собирается останавливаться на достигнутом.

Как Роналду добрался до головокружительной отметки?

Постепенно, гол за голом. У Криштиану не было форы в 50 голов над конкурентами в начале карьеры, все свои мячи Роналду забил сам. Форвард дебютировал за сборную Португалии в 2003 году, но в двух матчах не сумел отличиться, первые голы он забил в 2004-м, причем сразу 7 штук — хороший старт. С тех пор не проходило года, чтобы Роналду не забивал за национальную команду: результативная серия растянулась на 16 лет.

Самыми неурожайными для Роналду выдались 2008 и 2009 год, когда Криштиану забивал всего лишь по голу — трудно в это поверить с учетом его текущей результативности. В голевую машину Роналду превратился с годами. Долгое время 7 голов из 2004-го оставались рекордными, он повторил это достижение в 2011-м, а через два года забил 10 мячей. Следующее обновление личного рекорда состоялось в 2016-м — 13 мячей в 13 матчах, но в 2019-м Криштиану пошел еще дальше: 14 голов в 10 матчах!

Как распределились голы по турнирам?

31 — больше всего голов Роналду забил в квалификационных матчах чемпионатов Европы.

30 — в отборочных турнирах чемпионатов мира на один мяч меньше.

17 — товарищеские встречи тоже внесли свою лепту.

9 — финальные части чемпионатов Европы. У Роналду рекорд результативности совместно с Платини, на Евро-2020 есть шанс уйти в единоличные лидеры.

7 — голы в финальных турнирах чемпионатов мира.

3 — Лига наций.

2 — Кубок Конфедераций.

Кто самые любимые противники Роналду?

После недавнего хет-трика на первое место вырвалась Литва, которой Криштиану отгрузил в общей сложности 7 мячей. По 5 пропустили Швеция, Латвия, Армения, Андорра и Люксембург. По 4 — Нидерланды, Венгрия, Эстония и Фарерские острова. По 3 — Испания, Бельгия, Россия, Швейцария, Дания и Северная Ирландия. Всего Криштиану огорчил 41 сборную из всех шести мировых футбольных конфедераций.

Сколько голов Роналду забил с пенальти?

Наверняка этот вопрос возникнет у кого-нибудь из вас в голове. Отвечаем: из 99 голов за сборную Португалии 11 стали следствием ударов с «точки».

Кого уже опередил Роналду в списке самых результативных игроков национальных сборных?

Много великих футболистов уступают Криштиану и уже никогда не сумеют отыграться. У Герда Мюллера 68 голов за сборную Германии, его соотечественник и лучший снайпер в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе отличился 71 раз. У Пеле 77 голов, он на седьмом месте, у Ференца Пушкаша — 84, волшебный венгр на третьей строчке, он последний, кого обошел Роналду на пути к рекорду.

А как там Месси?

Лионель занимает 18-е место, у него 69 голов за сборную Аргентины, и отставание в 30 голов в данном случае — это целая пропасть, которую Месси не перепрыгнет. Этот рекорд он у Роналду оспорить не сумеет, если только сборная Аргентины не начнет играть товарняки с командами уровня Таити и Мьянмы. Пожалуй, даже выше шансы у Неймара, который к 27-ми годам забил 61 гол за сборную Бразилии, вот только голы бразильца пошли на убыль после резвого старта: 42 гола за первые пять лет в «селесао» и только 19 за вторую пятилетку.

Кого Роналду нужно догнать и перегнать, чтобы поставить рекорд?

Только один футболист забил за сборную больше, чем Роналду: между 1993 и 2006 годом иранец Али Даеи 109 раз поражал ворота команд, противостоявших «Принцам Персии». Прямо скажем, соперники у Али Даеи, который пять лет провел в Германии и даже забивал за мюнхенскую «Баварию», были не самого крупного пошиба. Так, по 8 мячей иранец забил в ворота Мальдивских островов и Лаоса, 6 раз огорчил Ливан, по 5 — Шри-Ланку и Непал. Список можно продолжать Гуамом, Кувейтом, Бахрейном, Китайским Тайбэем и другими суперкомандами.

Криштиану заботит рекорд, который он преследует?

Определенно, Роналду не из тех футболистов, которые забывают об индивидуальной статистике. По правде говоря, таких вообще единицы, а португалец в хорошем смысле повернут на личных цифрах. Так вот, накануне 100-го гола за сборную Португалии и, находясь в 10 точных ударах от Али Даеи, Роналду бросил фразу, которая не оставляет сомнений:

Все рекорды должны быть побиты. И этот рекорд я тоже побью.

Что по этому поводу думает держатель рекорда?

Али Даеи еще пару месяцев назад дал прогноз на то, что Роналду побьет его достижение, и заявил, что будет рад этому:

Я уверен, Роналду побьет мой рекорд. Он блестящий игрок, просто волшебный, и это должно случиться. Почему бы и нет? Таков футбол: достижения и рекорды существуют, чтобы однажды кто-то их превзошел, а Криштиану — великий игрок. Очень горжусь этим рекордом, как и все иранцы, ведь то, что я сделал, принадлежит всему иранскому народу, однако я ничуть не расстроюсь, когда Роналду обгонит меня. Только порадуюсь за него. Пусть у него в жизни все будет хорошо.

Желаете Роналду удачи или вас радуют его слезы?

Последний вопрос — читателям. А вы порадуетесь, когда (если) Роналду станет самым результативным футболистом на международной арене, или не хотите, чтобы такой важный рубеж покорил португалец?