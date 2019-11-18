Короли дриблинга

вчера, 12:02

«Соккер.ру» - о лучших дриблерах Европы, предводителя которых зовут Лео.

Есть распространенная поговорка о том, что самое красивое в футболе — это счет на табло, но это все от лукавого. Результат нужен и важен, но долго им сыт не будешь, ведь футбол — это в первую очередь зрелище, на службе которого стоят добытые победы, очки и трофеи. Часто успешные команды теряли лояльность аудитории из-за того, что навевали скуку своей игрой. Спросите хотя бы у , который дважды в своей карьере возглавлял мадридский «Реал» и дважды не по своей воле покидал «Сантьяго Бернабеу» в статусе чемпиона Испании.

Те, кто хочет болеть за результаты, смотрят легкую атлетику и собачьи бега. Футбол и другие игровые виды спорта призваны доставлять эстетическое удовольствие. В каждом шоу свои спецэффекты, рождаемые индивидуальными и коллективными действиями участников. Мы запоминаем бронебойные удары, дикие спасения на ленточке ворот, чумовые комбинации, когда несколько футболистов как будто управляются одним мозгом, и, конечно, дриблинг. Каждая обводка — это событие, а если их несколько в одном эпизоде?

Один из величайших голов в истории футбола забил на ЧМ -1986, когда в одиночку расправился со всей сборной Англии (в действительности, Диего непосредственно обвел только пятерых незадачливых британцев). В том же матче дала о себе знать и «Рука Бога», которую, возможно, вспоминают даже чаще. Три десятилетия прошло, а главным дриблером в мире по-прежнему считается невысокий аргентинец с волшебной левой ногой. Его фамилия все еще начинается на «М», но вот дальше другие буквы: Месси, а не Марадона.

— великий дриблер, король дриблеров XXI века, еще в апреле 2007-го года он сделал годный косплей на гол Марадоны в ворота англичан, забив похожий мяч в ворота «Хетафе» за «Барселону». На тот момент аргентинцу из «Барселоны» было всего лишь 19 лет, и тот гол стал обещанием не только сотен голов, которые забьет Месси, но и сотен блестящих обводок, которые он совершит. Прогноз оказался точным во всех смыслах.

Любопытно, что именно в сезоне 2006/07 была запущена ныне известная на весь футбольный мир система Opta, которая тщательно собирает статистику о футболистах и командах, именно она позволяет нам сейчас называть Лионеля Месси королем дриблинга не голословно, а вполне обоснованно, подкрепляя этот титул цифрами. Так вот, начиная с сезона 2006/07 аргентинец совершил наибольшее количество обводок — 1880.

Это на 660 больше, чем у ближайшего преследователя, при этом у Месси очень высокий процент успешности дриблинга — 57.2%. В первой десятке лучших дриблеров выше процент (60.9%) только у бывшего партнера Лео по «Барселоне» , но полузащитник, как мы прекрасно знаем, всегда предпочитал пас любому другому действию на футбольном поле, так что у него почти в три раза меньше попыток дриблинга по сравнению с Месси.

Вообще, за 13 лет отметку в 1000 обводок, помимо Лионеля, пробил только . Бельгиец в силу возраста провел меньше матчей, чем Месси, в профессиональном футболе, но отставание все равно серьезное: если аргентинец делает в среднем 145 обводок за сезон, то бельгиец 111. Семь игроков из топ-10 ведущих дриблеров Европы выступали или выступают в испанской Ла Лиге (Месси, Азар, Агуэро, Роналду, Хоакин, Иньеста, Неймар), пять из них засветились в АПЛ (Азар, Агуэро, Роналду, Бен Арфа, Фирмино).

Лучшие дриблеры топ-5 европейских чемпионатов за 13 лет (с сезона 2006/07)

1. Лионель Месси («Барселона») — 1880 обводок (57,2% удачных попыток);

2. Эден Азар («Реал») — 1220 (57,1%);

3. («Фиорентина») — 939 (47,9%);

4. («Манчестер Сити») — 832 (46,6%);

5. («Ювентус») — 816 (44%);

6. Хоакин («Бетис») — 798 (50,9%);

7. Хатем Бен-Арфа (без клуба) — 770 (50,6%);

8. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — 739 (60,9%);

9. («Ливерпуль») — 736 (56,8%);

10. Неймар ( ПСЖ ) — 734 (50,2%).

Первую тройку замыкает Франк Рибери, проделавший подавляющее большинство своих трюков в составе «Баварии», а на четвертом месте еще один аргентинец — Серхио Агуэро. Бразильцев в топ-10 тоже два, они замыкают десятку. Сюрпризом является тот факт, что Роберто Фирмино даже на пару удачных действий опережает Неймара, причем процент успешности дриблинга у «девятки» «Ливерпуля» заметно выше. Криштиану Роналду на пятом месте и отстает от Месси на 1064 обводки.

Короли дриблинга в сезоне 2019/20

В этом сезоне Лионель Месси пока не входит в десятку лучших дриблеров среди футболистов ведущих европейских чемпионатов, однако нужно учитывать тот факт, что аргентинец принял участие только в семи турах Ла Лиги и уже 30 раз применил дриблинг. Король вернется на трон, хотя у него есть интересные конкуренты. На первой строчке неожиданно из «Кристал Пэлас», совершивший 55 обводок к 12 матчах. Это 4.58 за игру, выше среднего показателя Месси (4.29), чью работу с мячом можно принять за эталон.

1. Вилфрид Заха («Кристал Пэлас») — 55 обводок;

2. Юсеф Атал («Ницца») — 44;

3. Эмилиано Буэндиа («Норвич») — 41;

4. Адама Траоре («Вулверхэмптон») — 40;

5-7. Анхель Ди Мария ( ПСЖ ) — 39;

5-7. Денис Суарес («Сельта») — 39;

5-7. Набиль Фекир («Бетис») — 39;

8. Жереми Бога («Сассуоло») — 38;

9. Николя Пепе («Арсенал») — 36;

10-11. Жонатан Иконе («Лилль») — 35;

10-11. Гаэтано Кастровилли («Фиорентина») — 35.