Капитан «Витесса»: «Нам должно быть очень стыдно за такие результаты»

Капитан «Витесса» прокомментировал поражение в матче 14-го тура чемпионата Нидерландов против «Спарты».

Это был очередной очень плохой матч в нашем исполнении. Нам должно быть очень стыдно за такие результаты. Когда трижды подряд проигрываешь, то появляется надежда, что всё изменится и ты выиграешь следующий матч. Но этого не случилось.

Мы хотим выиграть, но только сейчас мы столкнулись с проблемой. Мы похожи на парализованную команду. Изменить ситуацию нужно как можно скорее, но сохранять позитивный настрой.