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Капитан «Витесса»: «Нам должно быть очень стыдно за такие результаты»

вчера, 23:14
СпартаЛоготип футбольный клуб Спарта (Роттердам)2 : 0Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

Капитан «Витесса» Брайан Линссен прокомментировал поражение в матче 14-го тура чемпионата Нидерландов против «Спарты».

Это был очередной очень плохой матч в нашем исполнении. Нам должно быть очень стыдно за такие результаты. Когда трижды подряд проигрываешь, то появляется надежда, что всё изменится и ты выиграешь следующий матч. Но этого не случилось.

Мы хотим выиграть, но только сейчас мы столкнулись с проблемой. Мы похожи на парализованную команду. Изменить ситуацию нужно как можно скорее, но сохранять позитивный настрой.

Ранее своим мнением о ситуации с результатами команды поделился главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   99 / 856
сегодня в 08:23
Лёня плохой психолог. От этого и команду затрясло.
Gruznoff
Gruznoff
   155 / 856
сегодня в 06:55
Кропотливая работа тренерского коллектива.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 856
сегодня в 04:31
Похоже виноват тренер.
mangoх12
mangoх12
   51 / 856
сегодня в 03:02
совсем никуда не годится , некрасиво так сливать
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