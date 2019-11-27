Мхитарян попал в заявку «Ромы» на матч с «Истанбулом»

сегодня, 16:33

Пресс-служба «Ромы» опубликовала в твиттере заявку на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Истанбула».

Стоит отметить, что спустя почти два месяца в расширенный состав попал полузащитник , который недавно восстановился от травмы бедра.