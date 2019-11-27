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Мхитарян попал в заявку «Ромы» на матч с «Истанбулом»

сегодня, 16:33
Истанбул БашакшехирЛоготип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗавтра в 20:55 Не начался

Пресс-служба «Ромы» опубликовала в твиттере заявку на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Истанбула».

Стоит отметить, что спустя почти два месяца в расширенный состав попал полузащитник Генрих Мхитарян, который недавно восстановился от травмы бедра.

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Все комментарии
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
сегодня в 19:14
Уважаемые!
А можно один ник удалить?
Просто он занят, а не активен вот уже 5 лет!
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
сегодня в 19:06
Нормально!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   39 / 868
сегодня в 17:21
Удачи Роме!
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 17:06
Значит Рома победит.
EAGinLE
EAGinLE
   96 / 868
сегодня в 16:45
Удачи.
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