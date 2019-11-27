Мхитарян попал в заявку «Ромы» на матч с «Истанбулом»

Пресс-служба «Ромы» опубликовала в твиттере заявку на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Истанбула».
Стоит отметить, что спустя почти два месяца в расширенный состав попал полузащитник Генрих Мхитарян, который недавно восстановился от травмы бедра.
📋 Ecco i nostri convocati per #IBFKRoma ⚡️#ASRoma #UEL pic.twitter.com/vFLCvXx05B— AS Roma (@OfficialASRoma) 27 ноября 2019 г.
А можно один ник удалить?
Просто он занят, а не активен вот уже 5 лет!
А можно один ник удалить?
Просто он занят, а не активен вот уже 5 лет!