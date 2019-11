Просинечки покинул сборную Боснии и Герцеговины

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины покинул свой пост. Национальная команда под руководством 50-летнего хорватского специалиста заняла 4-е место в группе J в отборочном турнире ЧЕ -2020.

BREAKING: Robert Prosinecki has been fired by @NFSBiH. That has now been confirmed by Milorad Sofrenic



Prosinecki was appointed in January 2018 and it has been a bumpy road to say the least.



Adios amigo.#EURO2020 pic.twitter.com/Fdyjn5K3Au