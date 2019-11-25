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«Боруссия» Д уволит Фавра в случае поражения от «Барселоны»

сегодня, 10:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)Боруссия27.11.2019 в 23:00 Не начался

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр рискует быть уволенным.

Руководство клуба недовольно серией неудачных поединков под руководством швейцарского специалиста. В случае, если «шмели» проиграют «Барселоне» в ближайшем матче Лиги чемпионов, поражение может стать последней каплей терпения.

Напомним, что «Боруссия» потеряла очки в игре с аутсайдером Бундеслиги.

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Все комментарии
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 856
сегодня в 12:09
То есть это всё? Кто придет на замену?
cska plus
cska plus
   21 / 856
сегодня в 12:06
Фавр может паковать чемоданы.
Armyan4eG
Armyan4eG
   847 / 856
сегодня в 12:03
Что за бред решать судьбу тренера на КампНоу?
можно было еще вчера уволить...
Брулин
Брулин
   161 / 856
сегодня в 11:45
Интересно было бы посмотреть на Поча в Дормунде
obana777
obana777
   89 / 856
сегодня в 11:34
Фавр, пакуй чемоданы.
Benfiquistas
Benfiquistas
сегодня в 11:31
Значит в ничью сыграют.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   396 / 856
сегодня в 11:31
Такой Барселоне могут и не проиграть....
А вот когда уволят Вальверде...имея в атаке Месси,Суареса,Гризманна,Дембеле и ничего не создать с Леганесом,это надо уметь....
Artuom
Artuom
   281 / 856
сегодня в 11:26
Эммм... А если обыграют Барсу, но потом проиграют Герте и Фортуне... он что останется??
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Don trambon
   19 / 856
сегодня в 11:23
А разве если нет пике это не плюс для барсы?)
Сейчас уже минус, но в славные годы Эвребе этот волейболист вынес немало мячей из штрафной своими клешнями))
STVA 1
STVA 1
   134 / 856
сегодня в 11:23
Наверное пора...
Don trambon
Don trambon ответил Cympak-05
   132 / 856
сегодня в 11:21
Да Барса тоже не в лучшей форме. Плюс нет Пике, Альбы и Семеду.
А разве если нет пике это не плюс для барсы?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ALBA BARCELONA 21
   19 / 856
сегодня в 11:03
Не проиграют,скорее всего проиграет физрук Вальверде,но этого тваря не уволят,хоть проиграют 10-0
Ваши бы проблемы, Эмеришку не уволят, если команда вылетит в Чемпионшип))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   189 / 856
сегодня в 10:58
Не проиграют,скорее всего проиграет физрук Вальверде,но этого тваря не уволят,хоть проиграют 10-0
Cympak-05
Cympak-05 ответил Don trambon
   664 / 856
сегодня в 10:38
Да Барса тоже не в лучшей форме. Плюс нет Пике, Альбы и Семеду.
weinmar
weinmar
   671 / 856
сегодня в 10:37
Фавра в принципе больше, чем на год нет смысла брать в клуб тренером. Он хорошо вытаскивает со дна, а дальше всё..
Don trambon
Don trambon
   132 / 856
сегодня в 10:24
Освобождают место для почетинно? Ибо боруссии будет сложно не проиграть барселоне
ДСА
ДСА
   339 / 856
сегодня в 10:21
Теперь свое слово за тренера должны сказать игроки.
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