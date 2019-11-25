«Боруссия» Д уволит Фавра в случае поражения от «Барселоны»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр рискует быть уволенным.
Руководство клуба недовольно серией неудачных поединков под руководством швейцарского специалиста. В случае, если «шмели» проиграют «Барселоне» в ближайшем матче Лиги чемпионов, поражение может стать последней каплей терпения.
Напомним, что «Боруссия» потеряла очки в игре с аутсайдером Бундеслиги.
можно было еще вчера уволить...
можно было еще вчера уволить...
А вот когда уволят Вальверде...имея в атаке Месси,Суареса,Гризманна,Дембеле и ничего не создать с Леганесом,это надо уметь....
А вот когда уволят Вальверде...имея в атаке Месси,Суареса,Гризманна,Дембеле и ничего не создать с Леганесом,это надо уметь....