«Боруссия» Д уволит Фавра в случае поражения от «Барселоны»

сегодня, 10:20

Главный тренер дортмундской «Боруссии» рискует быть уволенным.

Руководство клуба недовольно серией неудачных поединков под руководством швейцарского специалиста. В случае, если «шмели» проиграют «Барселоне» в ближайшем матче Лиги чемпионов, поражение может стать последней каплей терпения.

Напомним, что «Боруссия» потеряла очки в игре с аутсайдером Бундеслиги.