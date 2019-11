Себальос поблагодарил Эмери

Полузащитник «Арсенала» в своем Твиттере прокомментировал отставку бывшего наставника «канониров» :

Míster @unaiemery_ solo puedo darte las gracias por ayudarme en este tiempo que hemos compartido. Te deseo lo mejor en tus futuros proyectos . 🙏⚽🙌🏽



Coach, I just wanna thank you for helping me during the time we spent together. I wish you all the best for your future projects. pic.twitter.com/RROzijNcXZ