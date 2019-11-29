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Сол Кэмпбелл: «Эмери провалился в „Арсенале“»

сегодня, 18:07

Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл прокомментировал отставку уже бывшего наставника «канониров» Унаи Эмери:

Для «Арсенала» важно сейчас заполучить тренера, у которого есть свой рисунок игры. В стане «канониров» творится бардак. Им нужен план.

Когда смотришь на работу наставников в АПЛ, то легко подумать, что и я смог бы тренировать там. Однако в Премьер-Лиге нет слабых команд, нет легких матчей. Эмери провалился с треском.

Ранее своим мнением об увольнении Эмери поделился главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   365 / 952
сегодня в 19:54
С такой политикой клуба, думаю любой тренер в Арсенале провалиться
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   574 / 952
сегодня в 18:44
А провалился ли? В АПЛ конкуренция среди команд-грандов такова, что "провала" можно ожидать от любого клуба. Примеров тому хоть отбавляй, и дело здесь не в тренере, а в мощных соперниках, которые рвутся к чемпионскому титулу и не хотят никому проигрывать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 952
сегодня в 18:36
С треском провалился арсенал, и тренера взяли с трещиной
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 952
сегодня в 18:16
Такой тренеришка.
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