Сол Кэмпбелл: «Эмери провалился в „Арсенале“»

Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл прокомментировал отставку уже бывшего наставника «канониров» Унаи Эмери:
Для «Арсенала» важно сейчас заполучить тренера, у которого есть свой рисунок игры. В стане «канониров» творится бардак. Им нужен план.
Когда смотришь на работу наставников в АПЛ, то легко подумать, что и я смог бы тренировать там. Однако в Премьер-Лиге нет слабых команд, нет легких матчей. Эмери провалился с треском.
Ранее своим мнением об увольнении Эмери поделился главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.